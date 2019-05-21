Videoya göre Sony, iki konsolun yükleme hızını karşılaştırmak için aynı oyundan bir sahneyi iki ayrı konsolda da açmayı denedi. PlayStation 4'te 8,1 saniye süren yükleme PlayStation 5'te yalnızca 0,8 saniye sürdü. Bu karşılaştırma, PlayStation 5'in bir SSD ile geleceği iddialarını da doğrulamış oluyor.

TASARIMININ NASIL OLACAĞI BELLİ DEĞİL!

Hala PlayStation 5'in tasarımını ya da PlayStation 5 ile birlikte çıkacak oyunları öğrenmiş değiliz ancak Sony CEO'su, PlayStation'ın oyun oynamanın en keyifli yolu olmaya devam etmesi için şirketler ile ortak çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini belirtti. Zira PlayStation'ı güçlü kılan özelliklerinden biri de kendine has çok fazla oyuna sahip olması. (Webtekno)