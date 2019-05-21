PUBG Lite PC versiyonu Türkiye'de merakla beklenmeye devam ediliyor. Düşük donanımlı bilgisayarlarda iyi bir PUBG deneyimi sağlayan Lite versiyonunun Türkiye çıkış tarihi belli oldu.

Uzun zamandır beklenen PUBG Lite 23 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Söz konusu sürümü deneyimleyebilmeniz için ise ön kayıt oluşturmanız gerekiyor. Ön kayıt programının halen açık olduğunu da belirtelim. PUBG Lite'ın resmi internet sitesine giderek hemen başvuru yapabilirsiniz.

PUBG LİTE NASIL YÜKLENİR?

Dünyayı kasıp kavuran oyun PUBG'yi oynamak için bilgisayarınızın iyi bir sisteme sahip olması gerekmiyor. PUBG Lite indirerek düşük donanımlı cihazlarda iyi bir PUBG deneyimi yaşayabilirsiniz. Peki PUBG Lite nasıl indirilir?

İlk olarak bir PUBG hesabına sahip olmanız gerekiyor. Hesabınızı açtıktan sonra PC'nize Lite sürümünün kurulum dosyasını indirin. Dosyayı bilgisayarınıza kurun ve giriş yapmadan kapatın.

PUBG LİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows7,8,10, 64bit

İşlemci: Intel Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000

Depolama: 4GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64bit

İşlemci: Intel Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Depolama: 4GB