PUBG Lite Türkiye çıkış tarihi belli oldu! PUBG Lite nasıl indirilir? Nasıl yüklenir?
Oyuncular arasında en popüler oyunlardan biri olan PUBG'nin Lite sürümü oldukça merak ediliyordu. Düşük bilgisayar sistemlerinde çalışabilen PUBG Lite'ın Türkiye çıkış tarihi sonunda belli oldu. PUBG Lite Türkiye'de ne zaman yayınlanacak? PUBG Lite nasıl yüklenir? Sistem gereksinimleri nedir? İşte oyunla ilgili merak edilenler...
PUBG Lite PC versiyonu Türkiye'de merakla beklenmeye devam ediliyor. Düşük donanımlı bilgisayarlarda iyi bir PUBG deneyimi sağlayan Lite versiyonunun Türkiye çıkış tarihi belli oldu.
Uzun zamandır beklenen PUBG Lite 23 Mayıs tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Söz konusu sürümü deneyimleyebilmeniz için ise ön kayıt oluşturmanız gerekiyor. Ön kayıt programının halen açık olduğunu da belirtelim. PUBG Lite'ın resmi internet sitesine giderek hemen başvuru yapabilirsiniz.
PUBG LİTE NASIL YÜKLENİR?
Dünyayı kasıp kavuran oyun PUBG'yi oynamak için bilgisayarınızın iyi bir sisteme sahip olması gerekmiyor. PUBG Lite indirerek düşük donanımlı cihazlarda iyi bir PUBG deneyimi yaşayabilirsiniz. Peki PUBG Lite nasıl indirilir?
İlk olarak bir PUBG hesabına sahip olmanız gerekiyor. Hesabınızı açtıktan sonra PC'nize Lite sürümünün kurulum dosyasını indirin. Dosyayı bilgisayarınıza kurun ve giriş yapmadan kapatın.
PUBG LİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows7,8,10, 64bit
İşlemci: Intel Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB
Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000
Depolama: 4GB
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7,8,10, 64bit
İşlemci: Intel Core i5 2.8GHz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
Depolama: 4GB