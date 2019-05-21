ABD'nin bu adımı Huawei müşterileri için aksamaları en aza indirmeyi hedeflerken, Huawei kurucusu Ren Zhengfei ABD'nin adımına hazır oldukları için bu adımın çok az şey ifade ettiğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı Huawei'nin 19 Ağustos'a kadar mevcut ağları sürdürmesi ve mevcut Huawei marka telefonlara yazılım güncellemeleri sağlanabilmesi için Amerikan yapımı ürünler satın almasına izin verecek.

Ren CCTV ile yaptığı söyleşide kısıtlamaların geçici olarak gevşetilmesinin böyle bir senaryo için hazırlıklar yapan şirket için çok az anlam ifade ettiğini söyleyerek "ABD hükümetinin adımları şirketimizin gücünü hafife alıyor" dedi.