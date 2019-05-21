Trump emretti, Google Çinli Huawei’yi engelliyor

Trump’ın Huawei’yi kara listeye almasının ardından ABD’li şirketler arka arkaya yasaklara başladı. Önce Google sonra Intel ve Qualcomm Huawei’yle işbirliğini sınırladı. Artık Huawei telefonlarda Google servisleri olmayacak

ABD-Çin arasındaki 5G savaşında ipler iyice geriliyor. Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla kara listeye alınan Çinli Huawei şirketiyle anlaşmasını sınırlandırdı. Kararla, Huawei veya şirketin Honor gibi alt markaları dahil tüm telefonlarında Google'ın geliştirdiği Android uygulamaları çalışsa da işletim sistemi güncellenemeyecek. Bundan sonra çıkacak yeni Huawei modellerinde de, Google Play, Gmail, Google haritalar, Chrome, YouTube gibi uygulamalar çalışmayacak. Huawei ve Honor gibi telefon markalarının yaşadığının diğer Çinli şirketlere bulaşıp bulaşmayacağı soru işareti. Bu durum sadece Huawei değil, Google gibi şirketler için ciddi kriz anlamına geliyor. Google'ın kararının küresel akıllı telefon pazarındaki dengeleri değiştirmesi de bekleniyor.

Google'dan Huawei firmasına Android yasağı!

TELEFONLAR ETKİLENİR Mİ?

Google'ın aldığı karar, şimdilik Huawei telefona sahip olan kişileri etkilemiyor. Huawei kullanıcıları, Android işletim sisteminin açık kaynak sürümlerini indirip kullanmaya devam edebilecek. Ancak Android işletim sisteminin güncellemesi yapıldığında Huawei kullanıcılarının yeni sisteme erişimi olmayacak. Türkiye'den satın aldığınız Huawei P30, Huawei Mate 20 gibi binlerce liralık telefonlar Google servislerine erişemeyecek. Bu telefonları alanlar popüler servislerini kullanmak istiyor. Dolayısıyla, tüketicinin yaşayacağı mağduriyeti Google ve Huawei firmalarının gidermesi şart olacak. Huawei'den yapılan açıklamada da "Akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceğiz" denildi.



GOOGLE DA YARA ALIR

Huawei, Google'ın Android platformunu kullanan Samsung'dan sonra en büyük ikinci telefon üreticisi. Karar diğer Çinli firmaları da kapsarsa, Android platformu ciddi yara alabilir. Zira, dünyada en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden 7'si Çinli… Hepsi de Android cihazlar üretiyor. Huawei dışında Çinli üreticiler Xiaomi, Vivo ve Oppo da önemli oyunculardan. 4 büyük Çinli üreticinin ilk 3 ayda sattığı cihazların Android pazarındaki payı yüzde 47.





PAZAR DENGESİ DEĞİŞECEK

2018'de dünyada 1.4 milyar (292 milyonu Samsung, 209 milyonu Apple, 206 milyonu Huawei) telefon satıldı. İlk çeyrekte satılan 311 milyon telefonun 59 milyonu Huawei. Pazar payı % 19.



KARA LİSTEYE ALINMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta içinde imzaladığı başkanlık emrinde, açıkladığı kara listede yer alan yabancı şirketlerin, hükümet izni olmadan Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacağını açıklamıştı. Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei de bu listede yer alan şirketler arasına eklenmişti.



CASUSLUK MU YAPIYOR?

Huawei bir süredir ABD ve İngiltere gibi ülkelerde telekom altyapısı ve ekipmanları üzerinden casusluk yaptığı iddiasıyla suçlanıyor. Bu konuda taraflar birbirini suçlamaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, 2012'de hazırladığı raporda, Huawei ve ZTE'nin ABD'de faaliyet göstermesine izin verilmesi halinde haberleşmeyi izleyebileceklerini öne sürmüştü.



SATIŞI DÜŞER

Huawei'nin Çin'deki operasyonları zaten Google uygulamaları yasak olduğu için bu durumdan etkilenmeyebilir ancak şirketin en büyük ikinci pazarı olan Avrupa'da bu durumun nasıl bir zarara yol açabileceği henüz kestirilemiyor. Zira, Google'ın kararı uygulamaya geçer geçmez Huawei'ler Çin'de satılan cihazlar gibi satılacak, içinde de Google servisleri olmayacak.



KENDİ SİSTEMİNİ KURUYOR

5G konusunda en etkin şebeke altyapısına sahip olan Huawei, kendi Krin işlemcisini üretebiliyor. Son birkaç yıldır kendi işletim sistemi üzerine çalışıyor. Çin'de kullanılan bazı modellerinin bu yazılıma ait teknolojileri kullandığı belirtiliyor. Huawei, geçen yıl 200 milyon cep telefonu sattı.



SIRADA MICROSOFT MU VAR?

Google'dan sonra Intel ve Qualcomm'dan da benzer karar çıktı. Sırada yazılım devi Microsoft'un olduğu belirtiliyor. Huawei telefonlarda Qualcomm işlemcili modeller de olmayacak.