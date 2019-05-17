Eşitsizliği sosyal inovasyon çözüyor

Sosyal girişimler eşitsizliklere çare oluyor. Sosyal inovasyon platformu imece, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ meselelerinde eşitsizliklerin azaltılmasına odaklanıyor

Sosyal girişim konusunu ıskalayan ülkeler sürdürülebilir kalkınma problemlerini çözme konusunda yeteneklerini geliştiremiyor. Daha fazla sosyal girişimin ortaya çıkması için Türkiye'de etkin programlar oluşmaya başladı. Türk Telekom'un İnternetle Hayat Kolay projesi özellikle internet kullanımı konusunda kadınlar başta olmak üzere eşitsizliği gidermeye odaklanırken farklı sosyal inovasyon projeleri İmece platformu öncülük ediyor. Toplumsal meselelere sosyal inovasyon ile çözüm üretmek isteyenleri biraraya getiren sosyal inovasyon platformu İmece, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedef arasında yer alan 'Nitelikli Eğitim' ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' meselelerinin ardından yeni sürecinde, 'Eşitsizliklerin Azaltılması' konusuna odaklanıyor. İmece'nin 3'üncü destek programı, Zorlu Holding'in ana, İTÜ Çekirdek'in stratejik ortaklığında gerçekleşecek. İlk iki programda, 25 insiyatif ve sosyal girişimin projelerinin hayata geçmesi için destek veren İmece, 3'üncü destek sürecinde, İTÜ Çekirdek ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık ile desteklerinin kapsamını genişletiyor. Bu işbirliği kapsamında, programa başvuru sonucu seçilecek sosyal girişimler, girişimlerini geliştirme fırsatı elde edecek. Ayrıca mentorluk, çalışma alanı, eğitim, ekosisteme erişim, kurumsal işbirliği ve hibe kaynaklarından yararlanabilecek.



SOSYAL SORUNA ODAKLANACAK

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp "İTÜ Çekirdek'te, bir teknoloji girişiminin ihtiyaç duyacağı eğitim, satış, yatırımcı ve iş ağlarına erişim gibi destekleri bir arada sunuyoruz. İTÜ Çekirdek kurulduğu günden bu yana, toplamda bin 700'den fazla girişime ve 4 binden fazla girişimciye destek oldu. Bu işbirliği sayesinde, alanında başarılı sosyal girişimcileri İTÜ Çekirdek sürecine dahil ederek, onların Big Bang imkânı ile buluşmaları ve sonrasında başarıya ulaşmaları için biz de destek olacağız" dedi.



200 MİLYON GÖÇ

Gerek jeopolitik gerek ekonomik dünya üzerinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, 'Uluslararası sistemde büyük çatlaklar var. Hızla artan eşitsizlikler sözkonusu. Bir düşünce kuruluşunun tek başına çözemeyeceği, işbirliği gerektiren, kompleks sorunlar bunlar. Küreselleşme akımları, geçtiğimiz 20-25 senede dünya genelinde refah seviyelerinde iyileşmelere yol açsa da, buna rağmen, sağlık, eğitim, güvenlik, barınma, beslenme gibi çok çeşitli başlıklarda eşitsizliklerdeki azalma bu paralelde gitmiyor. Eşitsizliklerdeki sıkıntılar devam ettiği sürece, dünya üzerindeki yoksulluk ve benzeri problemlere çözüm bulmanın mümkün olmadığını hepimiz görüyoruz" dedi. Aslı Alemdaroğlu, geçtiğimiz bir yıl içerisinde dünya üzerindeki mülteci sayısının yüzde 10 oranında arttığına dikkat çekerek, 2050 yılına kadar, kaynakların azalması, iklim değişikliği, suya erişimde sıkıntılar sebebiyle, yaklaşık 200 milyon kişinin evini, ait olduğu toplumunu terk etmek zorunda kalacağının beklendiğini belirtti.



EŞİTSİZLİKLER AZALIYOR

İMECE Direktörü Buğra Çelik ise, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye'de ve tüm dünyada sağlık, eğitim, gelir dağılımı gibi birçok alanda eşitsizlikler var olmaya devam ediyor. Engelli bireyler, eğitim ve iş imkânlarından eşit biçimde yararlanamazken, toplumda engelli bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçları çoğunlukla görmezden geliniyor. Bunun yanı sıra, mülteci topluluklar, göç ettikleri ülkelerde hayat şartları, sağlık ve eğitim gibi birçok farklı alanda ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu eşitsizlikler azalmadıkça, yoksullukla mücadele ve herkes için sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek mümkün değil. Bu nedenle biz de İmece olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan 'Eşitsizliklerin Azaltılması'na odaklanıyoruz. Bugüne kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya yönelik çözümler üreten girişimcilerle birlikte 7 aylık iki ayrı destek programını tamamladık."