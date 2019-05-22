Microsoft tarafından yapılan açıklamalarda Chromium tabanlı Edge'in, macOS işletim sistemini kullanan kişilerin de test etmeye başlayabilecekleri ifade edildi.

macOS işletim sistemlerinde de kullanılabilecek olan Chromium tabanlı Edge, macOS'a özel iyileştirmelerle geliyor. Bu iyileştirmelere daha yakında bakacak olursak, Microsoft adeta Apple'a özel olarak bir Edge tasarlamış diyebiliriz çünkü macOS sürümüne özel olarak farklı klavye kısayolları, yazı tipleri ve menüler oluşturulmuş durumda.

İKİ FARKLI SÜRÜM VAR

Siz de bir macOS kullanıcısıysanız ve Chromium tabanlı yeni Microsoft Edge'i test etmek istiyorsanız, işletim sisteminizin en az 10.12 veya daha üstü bir sürüm olması gerekiyor. Eğer işletim sisteminiz bu şartı sağlıyorsa yeni Edge'i indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. İlgili internet sitesine girdiğiniz zaman sizi karşılayacak olan iki farklı Microsoft Edge sürümü bulunuyor. Eğer 'Dev' sürümünü seçerseniz Chromium tabanlı Edge'in haftalık olarak güncellendiği bir sürümünü kullanabilirsiniz. İkinci seçenek olan 'Canary' sürümü ise günlük olarak Microsoft tarafından güncellenir.

Şu an için geliştirme aşamasının devam ettiği Chromium tabanlı Microsoft Edge'in ilk kararlı sürümünün ne zaman çıkacağı net olarak bilinmiyor. Ancak Microsoft tarafından yapılan açıklamalarda, yeni Edge'in Windows'un eski sürümleri de dahil olmak üzere pek çok işletim sisteminde çalışacağı kesin olarak biliniyor. Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarına verdiği önem göz önünde bulundurulduğunda, ilk olarak Windows 10 kullanıcılarının ardından da diğer işletim sistemleri kullanıcılarının kararlı ilk sürümü alacakları söylenebilir. (Webtekno)