Huawei'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! Samsung, Xiaomi, Oppo ve...

"Ne olacağını tahmin etmek zor, ama bazılarının kazanacakları, bazılarının kaybedecekleri çok. Size hızlı özet sunalım.

KAYBEDENLER

Bu liste elbette Huawei ve alt markası Honor ile başlıyor. Google mevcut Huawei telefonların, yaklaşmakta olan bazı modellerin güvenlik güncellemelerini alacağını ve servislerden yararlanacağını söyledi. Öyleyse Honor 20 herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamalı.