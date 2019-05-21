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'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! , Xiaomi, Oppo ve...

Son dakika gelişmesine göre ABD hükümeti 'ye yönelik ticaret kısıtlamalarını geçici olarak gevşetti. Ancak GSM Arena sitesi Huawei'ye olan yaptırımlarda kimlerin kazanabileceğini ve kimlerin kaybedebileceğini içeren dikkat çekici bir haber paylaştı. İşte Huawei'den 'a, işletim sisteminden, akıllı telefon kullanıcılarına, Oppo, ve diğer şirketlere kadar neler olabileceğini içeren o analiz...

Huawei'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! Samsung, Xiaomi, Oppo ve...

GSM Arena sitesi tarafından hafta sonundan beridir konuşulan 'ye yönelik olaylar ele alındı. İlgi çekici analiz yapıldı. Huawei'ye olan desteğin sona ermesi ve iş birliğinin kesilmesi durumunun devam etmesi halinde bakın neler olabilir...

Huawei'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! Samsung, Xiaomi, Oppo ve...

"Ne olacağını tahmin etmek zor, ama bazılarının kazanacakları, bazılarının kaybedecekleri çok. Size hızlı özet sunalım.

KAYBEDENLER

Bu liste elbette ve alt markası Honor ile başlıyor. mevcut Huawei telefonların, yaklaşmakta olan bazı modellerin güvenlik güncellemelerini alacağını ve servislerden yararlanacağını söyledi. Öyleyse Honor 20 herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamalı.

Huawei'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! Samsung, Xiaomi, Oppo ve...

Ancak mevcut modeller bugün çalıştırdıkları sürümünde sıkışıp kalabilir. Android 10 Q'ya geçip geçmeyecekleri kesin değil.

Huawei'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! Samsung, Xiaomi, Oppo ve...

servisleri yeni veya Honor modellerinde olmayacak. En çok acıtan durum uygulama mağazası değil, Huawei uygulama mağazasını kullanmak için Amazon veya Epic'e bile gidemiyor. Bu iki şirket de Google ile aynı kurallara bağlı.

Huawei'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! Samsung, Xiaomi, Oppo ve...

Çoğu uygulamanın veya oyunun yüklenmediği bir telefonu kim satın alacak? Önemli güncelleme almayacak telefonu kim satın alacak?

Huawei'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! Samsung, Xiaomi, Oppo ve...

ve Honor telefonlar Çin'de olmadan gayet iyi durumdalar, ancak Çin pazarı kendi içeriğine sahip, kapalı bir pazar. Uygulamalar, oyunlar, sosyal ağ ve yardımcı yazılımlar konusunda kendi uygulamaları var.

Huawei'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! Samsung, Xiaomi, Oppo ve...

Tüketiciler de bu gelişmeden dolayı kaybeden tarafta olacak. 'nin telefonları kamera performansı konusunda ön saflardaydı ve premium telefon pazarında, /Apple ikilisinin tekelini kırıyordu. Honor'ın telefonları da, Samsung, Xiaomi ve diğer markaların orta seviye cihazlarına iyi birer alternatif oluyordu.

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