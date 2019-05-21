GSM Arena sitesi tarafından hafta sonundan beridir konuşulan Huawei'ye yönelik olaylar ele alındı. İlgi çekici analiz yapıldı. Huawei'ye olan desteğin sona ermesi ve iş birliğinin kesilmesi durumunun devam etmesi halinde bakın neler olabilir...
Huawei'ye yapılan yaptırımların kazananları ve kaybedenleri! Samsung, Xiaomi, Oppo ve...
Son dakika gelişmesine göre ABD hükümeti Huawei'ye yönelik ticaret kısıtlamalarını geçici olarak gevşetti. Ancak GSM Arena sitesi Huawei'ye olan yaptırımlarda kimlerin kazanabileceğini ve kimlerin kaybedebileceğini içeren dikkat çekici bir haber paylaştı. İşte Huawei'den Google'a, Android işletim sisteminden, akıllı telefon kullanıcılarına, Oppo, Samsung ve diğer şirketlere kadar neler olabileceğini içeren o analiz...
"Ne olacağını tahmin etmek zor, ama bazılarının kazanacakları, bazılarının kaybedecekleri çok. Size hızlı özet sunalım.
KAYBEDENLER
Bu liste elbette Huawei ve alt markası Honor ile başlıyor. Google mevcut Huawei telefonların, yaklaşmakta olan bazı modellerin güvenlik güncellemelerini alacağını ve servislerden yararlanacağını söyledi. Öyleyse Honor 20 herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamalı.
Ancak mevcut modeller bugün çalıştırdıkları Android sürümünde sıkışıp kalabilir. Android 10 Q'ya geçip geçmeyecekleri kesin değil.
Çoğu uygulamanın veya oyunun yüklenmediği bir telefonu kim satın alacak? Önemli güncelleme almayacak telefonu kim satın alacak?
Tüketiciler de bu gelişmeden dolayı kaybeden tarafta olacak. Huawei'nin telefonları kamera performansı konusunda ön saflardaydı ve premium telefon pazarında, Samsung/Apple ikilisinin tekelini kırıyordu. Honor'ın telefonları da, Samsung, Xiaomi ve diğer markaların orta seviye cihazlarına iyi birer alternatif oluyordu.