Yeni nesil işlemciden güç alacak bu dizüstü bilgisayar, bir önceki 4 çekirdekli MacBook Pro modelinden iki kat daha hızlı olacak. 6 çekirdekli MacBook modelinden ise yüzde 40 daha fazla performans sağlayacak.

15 inç yeni MacBook Pro, 6 ve 8 çekirdekli Intel Core işlemciler sayesinde 5.0 GHz'e varan hızlarda Turbo Boost sunarken, Touch Bar özellikli 13 inç MacBook Pro'da yer alan daha hızlı dört çekirdekli işlemciler de 4.7 GHz'ye kadar Turbo Boost hızları sağlıyor.

YENİ KLAVYE SİSTEMİ MACBOOK AIR'DA DA KULLANILABİLİR

Apple daha hızlı işlemcilere ek olarak cihazın butterfly klavye sistemini de yeniledi. Bu tasarımın bir çok klavye sorununu çözmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu tasarımın bundan sonra çıkacak MacBook Air modellerinde de kullanılabileceği konuşuluyor.

Yapılan açıklamaya göre yeni MacBook Pro'da:

-Müzik prodüktörleri Logic Pro X'te iki kata kadar daha fazla Alchemy eklentisi kullanarak çok büyük boyutlara sahip, çok izli projeleri kayıttan oynatabiliyorlar.

-3D tasarımcılar Maya Arnold'da sahneler için iki kata kadar daha hızlı render alabiliyorlar.

-Fotoğrafçılar Photoshop'ta karmaşık düzenlemeleri ve filtreleri %75'e kadar daha hızlı uygulayabiliyorlar.

-Geliştiriciler Xcode'da yüzde 65'e kadar daha hızlı kod derleyebiliyorlar.

-Bilim insanları ve araştırmacılar, TetrUSS'i kullanarak karmaşık akışkan dinamiği simülasyonlarını yüzde 50'ye kadar daha hızlı hesaplayabiliyorlar.

-Video editörleri Final Cut Pro X'te 4K kalitesinde 11 adede kadar çok kameralı video akışını aynı anda düzenleyebiliyorlar.

TÜRKİYE FİYATI NEDİR?

Yenilenmiş MacBook Pro'nun 13 inçlik versiyonu 13.699 TL, 15 inç MacBook Pro'nun ise 18.299 TL olarak açıklandı. Cihaz bugünden itibaren Apple'ın online mağazasından, bir hafta sonra ise fiziksel mağazalardan satın alınabilecek. (Shiftdelete)