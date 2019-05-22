Toplamda 3 arka kameraya sahip olan model, Huawei P30 modelini fazlasıyla çağrıştırıyor diyebiliriz. Su damlası çentiği ile gelen Honor 20 Lite, özellikleri ile de göz dolduruyor kesinlikle.

128 GB hafızası ve güncel Android - EMUI sürümü, 24, 12 ve 32 megapiksel kamera kurulumu ile gelen Honor 20 Lite, 4GB RAM + 128GB versiyonu ile Avrupa'da 299 Euro'dan resmi olarak listelendi. Henüz cihazın ne zaman Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı belirlenmiş değil.

Genel olarak cihazın teknik detaylarını bir araya getirecek olursak;

-6,21 inç büyüklüğünde Full HD+ (2340 x 1080 piksel) 19. 5: 9 ekran, 2,5D kavisli cam

-Sekiz Çekirdekli Kirin 710 işlemci (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 +4 x 1,7 GHz Cortex-A53) ARM Mali-G51 MP4 GPU

-4GB RAM + 128GB depolama, microSD ile 512GB'a kadar genişletilebilir bellek

-Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0

-Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD) kart desteği

-24MP arka kamera, f / 1.8 diyafram, 2MP ikinci arka kamera, 8MP ultra geniş kamera, LED flaş

-32MP ön kamera

-Boyutlar: 154.8 × 73.64 × 7.95mm; Ağırlık: 164g

-Parmak izi sensörü

-Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS, mikro USB

-3400 mAh pil

(Teknolojioku)