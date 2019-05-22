Honor 20 Pro'nun 6.26 inç büyüklüğündeki ekranı 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Parmak izi okuyucunun yan taraftaki güç tuşuna entegre edildiği telefon, Honor 20 ile benzer şekilde Kirin 980 işlemciden güç alıyor.

KIRIN 980 SİSTEM ÇİPİNE SAHİP

7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.6 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan Kirin 980, (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) grafik tarafında gerekli gücü Mali-G76 MP10'dan alıyor.

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapan telefon, grafen soğutma teknolojisi sayesinde yük altında bile işlemcinin düşük sıcaklıklarda kalmasını sağlıyor.

ÖN TARAFTA 32 MP'LİK KAMERA VAR

Ön tarafta 32 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Arka taraftaki 48 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera, f/1.4 diyafram sayesinde düşük ışık koşullarında yüksek performans sergiliyor. Bu kameraya 16 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş, 8 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip telefoto ve 2 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip makro lens eşlik ediyor.

f/1.4 diyaframa sahip kameranın yer aldığı ilk telefon olmayı başaran 20 Pro'nun, iPhone XS Max'e kıyasla yüzde 50 daha fazla ışık hassasiyetine sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, sadece 4 cm mesafeden makro fotoğraflar çekilebiliyor.

HONOR 20 PRO'NUN FİYATI NEDİR?

4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefon 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip. Bu sayede 30 dakika içerisinde yüzde 50 şarj olabiliyor. Android 9 Pie ve Magic UI 2.0 ile kutudan çıkan telefon, yaklaşık 182 gram ağırlığında.

8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan Honor 20 Pro, Avrupa'da 599 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. (Shiftdelete)