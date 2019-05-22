Şirket kendi işletim sistemi üzerinde çalışıyor olsa da, uygulama desteği olmadıktan sonra başarısızlıkla sonuçlandığına defalarca kez şahit olduk. Bloomberg'in haberine göre, aslında şirket Google Play için alternatif geliştirdi.

Google'a olan bağımlılığı yavaş yavaş azaltmak isteyen Huawei'nin 2018 yılının sonuna doğru çeşitli uygulama geliştiriciler ile görüşmeye başladığı belirtiliyor. Huawei'nin sunduğu anlaşma kapsamında Huawei'nin uygulama mağazası için Android uygulamaları oluşturacak.

AVRUPA'DAKİ OPERATÖRLERLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Buna karşılılık olarak Huawei ise uygulamaların özellikle Çin'de pazarlanmasına katkı sağlayacak. Hatta, Google Play Store üzerinde bazı modifikasyonlar yapılarak Huawei'ye özgü bir uygulama oluşturabileceği bile belirtildi.

Kendi uygulama mağazasının telefonlara kurulu gelmesi için Avrupa'daki birçok GSM operatörü ile görüşmelere başlayan Huawei'nin bu sayede 50 milyon fazla kullanıcıya uygulamalarda indirim sözü verdiği belirtiliyor.

Tüm bu çabalara rağmen analistler, Google Play Store karşısında Huawei'nin kendine özgü bir platform üzerinden ilerlemeyeceğini belirtiyor. En büyük sorun son kullanıcıda oluşan olumsuz etkinin kırılmasının oldukça zor olması. (Shiftdelete)