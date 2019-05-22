PUBG Lite Türkiye'de ne zaman çıkacak? PUBG Lite sistem gereksinimleri nedir? Oyuna ön kayıt nasıl yapılır?
Oyuncular arasında oldukça popüler olan PUBG'nin (PlayerUnknown's Battlegrounds) yeni versiyonu PUBG Lite merakla bekleniyordu. PUBG Lite, PUBG'nin grafik detaylarında ve diğer özelliklerinin düşürülmesi sonucu, düşük sistemli bilgisayarlarda oynanabilir ücretsiz bir sürüm olma özelliğini taşıyor. Bir süreden beridir birkaç ülkede oyuncularla buluşan PUBG Lite'ın Türkiye'de ne zaman çıkacağı belli oldu. Birçok kişi PUBG Lite'ın sistem gereksinimlerini merak ediyordu. İşte oyunla ilgili detaylar...
Dünyayı kasıp kavuran PUBG'nin Lite sürümüyle ilgili merak edilen detaylar belli oldu. Ön kayıt rekoru kıran oyun için Türkiye'de geri sayım başladı.
PUBG LITE TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Yapılan açıklamaya göre uzun zamandır beklenen PUBG Lite Türkiye'de 23 Mayıs'ta çıkıyor.
PUBG LITE ÖN KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
PUBG Lite'ı oynamak için ön kayıt yapmak gerekiyor. Ön kayıt ise oldukça basit şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun için PUBG Lite'ın resmi internet sayfasına girerek, ön kayıt için başvuru yapabilirsiniz.