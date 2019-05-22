Dünyayı kasıp kavuran PUBG'nin Lite sürümüyle ilgili merak edilen detaylar belli oldu. Ön kayıt rekoru kıran oyun için Türkiye'de geri sayım başladı.

PUBG LITE TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yapılan açıklamaya göre uzun zamandır beklenen PUBG Lite Türkiye'de 23 Mayıs'ta çıkıyor.

PUBG LITE ÖN KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

PUBG Lite'ı oynamak için ön kayıt yapmak gerekiyor. Ön kayıt ise oldukça basit şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun için PUBG Lite'ın resmi internet sayfasına girerek, ön kayıt için başvuru yapabilirsiniz.