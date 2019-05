5.5 inç HD+ ekranı 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde olan yeni akıllı telefon tıpkı ağabeyi gibi Android One ile karşımıza çıkıyor. Android One ekosisteminin bir parçası olan GM 9 Go gücünü ise MediaTek MT6739'dan alıyor. Akıllı telefon dünyasına yeni girecek kullanıcılara hitap eden telefonun 1 GB RAM'i ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. microSD kart girişine sahip olan telefonun depolama alanı bu sayede 128 GB'ye kadar artırılabiliyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Corning Gorilla Glass ile korunan telefonun arkasında 13 MP'lik f/2.0 diyafram değerine sahip tek kamera yer alıyor. Öndeki 5 MP'lik kameranın diyafram değeri ise f/2.2 olarak karşımıza çıkıyor.

Çift SIM kart desteğine sahip telefon 3.500 mAh bataryadan besleniyor.

GM 9 Go'da Google Asistan özelliği bulunuyor. 'OK Google' diyerek asistanı aktif eden kullanıcılar sorularına yanıt alabiliyor. Ayrıca bu asistan ile , alarm kurma, yol tarifi alma, arama yapma, mesaj atma ve hava durumu öğrenme işlemleri de sesli olarak yapılabiliyor.

GM 9 GO FİYATI

Uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı rengi bulunan GM 9 Go fiyatı 899 TL olarak belirlendi. (Shiftdelete)