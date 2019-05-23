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sahipleri dikkat! 13'le birlikte bu iPhone modellerinin fişini çekiyor

'ın üzerinde çalıştığı 13'ü haziran ayında düzenlenecek olan 2019 (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde göreceğiz. WWDC'de ayrıca macOS, watchOS ve tvOS'in de yeni sürümleri de tanıtılacak. Söylenenlere göre 13'le birlikte iPad'lerde yepyeni bir arayüz olacak. Hatta dedikodularda yeni arayüzün 'larda da olacağından söz ediliyor. Bir de uzun zamandır beklenen gece modunun da iOS 13'le birlikte geleceği iddia ediliyor. Yeni nesil iOS'la ilgili raporlar olumlu yönde, ancak bununla birlikte Apple bazı modellere güncellemeyi vermeyecek. İşte iOS 13'ün çıkış tarihi ve iOS 13 güncellemesi almayacak iPhone modelleri...

iPhone sahipleri dikkat! Apple iOS 13'le birlikte bu iPhone modellerinin fişini çekiyor

ABD merkezli teknoloji devi 'ın 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği Dünya Geliştirici Konferansı () için yayınladığı basın davetiyeleri, 13 için önemli detayları ortaya çıkardı.

iPhone sahipleri dikkat! Apple iOS 13'le birlikte bu iPhone modellerinin fişini çekiyor

iOS 13'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm 'ta da kendini gösterecek.

Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

iPhone sahipleri dikkat! Apple iOS 13'le birlikte bu iPhone modellerinin fişini çekiyor

Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.

Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

iPhone sahipleri dikkat! Apple iOS 13'le birlikte bu iPhone modellerinin fişini çekiyor

'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

iPhone sahipleri dikkat! Apple iOS 13'le birlikte bu iPhone modellerinin fişini çekiyor

Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.

iPhone sahipleri dikkat! Apple iOS 13'le birlikte bu iPhone modellerinin fişini çekiyor

Gece Modu'nun yine 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.

iPhone sahipleri dikkat! Apple iOS 13'le birlikte bu iPhone modellerinin fişini çekiyor

APPLE O IPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, 2016'dan önce çıkan modellere 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce alacak modellerine bakalım...

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