iPhone sahipleri dikkat! Apple iOS 13'le birlikte bu iPhone modellerinin fişini çekiyor
Apple'ın üzerinde çalıştığı iOS 13'ü haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2019 (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde göreceğiz. WWDC'de ayrıca macOS, watchOS ve tvOS'in de yeni sürümleri de tanıtılacak. Söylenenlere göre iOS 13'le birlikte iPad'lerde yepyeni bir arayüz olacak. Hatta dedikodularda yeni arayüzün iPhone'larda da olacağından söz ediliyor. Bir de uzun zamandır beklenen gece modunun da iOS 13'le birlikte geleceği iddia ediliyor. Yeni nesil iOS'la ilgili raporlar olumlu yönde, ancak bununla birlikte Apple bazı modellere güncellemeyi vermeyecek. İşte iOS 13'ün çıkış tarihi ve iOS 13 güncellemesi almayacak iPhone modelleri...
iOS 13'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek.
Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.
Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.
Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.
Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.
Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan güç harcayacak; daha az göz yoracak. Bu modun saate duyarlı olacağı düşünülürken, kullanıcılar manuel olarak da gece moduna geçiş yapabilecek.
APPLE O IPHONE'LARIN FİŞİNİ ÇEKİYOR
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13'ü desteklemeyecek. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım...