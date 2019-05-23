Son birkaç gün Huawei açısından kötü oldu. ABD'nin yaptırım kararından sonra Google, Huawei ile olan işlerini askıya almıştı. Mevcut Huawei telefonlar, Google Play Store ve diğer servislerden yararlanacak, Google Play Protect sayesinde güvenlik güncellemelerini alacak. Görünüşe göre Android 10 Q gibi büyük güncellemeleri alamayacaklar. Gelecekte çıkacak olan Huawei telefonlar ise Google'ın hiçbir servisinden, uygulama mağzasından ve güncellemelerinden yararlanamayacak. Bu olaylar yaşanmadan önce Huawei'nin kendi işletim sistemi üstünde çalıştığı raporlanmıştı. Şimdi yeni havadislere göre Huawei'nin işletim sistemi birkaç ay içinde hazır olabilir.
Teknloji dünyasındaki soğuk savaş ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Huawei CEO'su Yu Chengdong, kendi çevresine şirketin kendi işletim sistemini birkaç ay içinde hazır hale getireceği bilgisini verdi.
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