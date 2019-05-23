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'nin 'e alternatif kendi işletim sistemi birkaç ay içinde hazır olacak!

HUAWEİ'NİN İŞLETİM SİSTEMİ BİRKAÇ AY İÇİNDE HAZIR OLACAK!
23 Mayıs 2019, Perşembe Güncelleme : 10:42:08

Son birkaç gün açısından kötü oldu. 'nin yaptırım kararından sonra , Huawei ile olan işlerini askıya almıştı. Mevcut Huawei telefonlar, ve diğer servislerden yararlanacak, Google Play Protect sayesinde güvenlik güncellemelerini alacak. Görünüşe göre 10 Q gibi büyük güncellemeleri alamayacaklar. Gelecekte çıkacak olan Huawei telefonlar ise Google'ın hiçbir servisinden, uygulama mağzasından ve güncellemelerinden yararlanamayacak. Bu olaylar yaşanmadan önce Huawei'nin kendi işletim sistemi üstünde çalıştığı raporlanmıştı. Şimdi yeni havadislere göre Huawei'nin işletim sistemi birkaç ay içinde hazır olabilir.

Teknloji dünyasındaki soğuk savaş ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, CEO'su Yu Chengdong, kendi çevresine şirketin kendi işletim sistemini birkaç ay içinde hazır hale getireceği bilgisini verdi.

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