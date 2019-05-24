TSMC, Huawei'nin telefonlarına güç veren Kirin yonga setlerini ve modemlerini üretiyor. Ancak Kirin çiplerinde ARM'nin CPU (Cortex) ve GPU (Mali) tasarımları var. Geçtiğimiz gün ARM'nin Huawei ile olan işleri askıya aldığı ve sözleşmeleri dondurduğu ortaya çıkmıştı. Yine de ARM'nin bu tutumunun mevcut Kirin işlemcileri ve üretim bandında olan işlemcileri etkilemeyeceği belirtiliyor.