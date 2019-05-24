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, için işlemci üretmeye devam edecek!

TSMC, HUAWEİ İÇİN İŞLEMCİ ÜRETMEYE DEVAM EDECEK!
24 Mayıs 2019, Cuma Güncelleme : 11:50:53

Hasan Uğur Nayır

Son günlerde birçok teknoloji devi ile olan iş birliğini askıya aldığını duyurmuştu. Ancak Huawei için iyi bir haber geldi. Tayvanlı üretici (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) diğer isimlerin bağlarını koparmasına rağmen Huawei ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

, 'nin telefonlarına güç veren Kirin yonga setlerini ve modemlerini üretiyor. Ancak Kirin çiplerinde 'nin CPU (Cortex) ve GPU (Mali) tasarımları var. Geçtiğimiz gün ARM'nin Huawei ile olan işleri askıya aldığı ve sözleşmeleri dondurduğu ortaya çıkmıştı. Yine de ARM'nin bu tutumunun mevcut Kirin işlemcileri ve üretim bandında olan işlemcileri etkilemeyeceği belirtiliyor.

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