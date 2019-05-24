Son günlerde birçok teknoloji devi Huawei ile olan iş birliğini askıya aldığını duyurmuştu. Ancak Huawei için iyi bir haber geldi. Tayvanlı üretici TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) diğer isimlerin bağlarını koparmasına rağmen Huawei ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.
TSMC, Huawei'nin telefonlarına güç veren Kirin yonga setlerini ve modemlerini üretiyor. Ancak Kirin çiplerinde ARM'nin CPU (Cortex) ve GPU (Mali) tasarımları var. Geçtiğimiz gün ARM'nin Huawei ile olan işleri askıya aldığı ve sözleşmeleri dondurduğu ortaya çıkmıştı. Yine de ARM'nin bu tutumunun mevcut Kirin işlemcileri ve üretim bandında olan işlemcileri etkilemeyeceği belirtiliyor.
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