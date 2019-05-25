Nikkei'nin haberine göre Huawei, Wi-Fi Birliği tarafından kısıtlandı. Ayrıca Çinli teknoloji devi Huawei, JEDEC organizasyonundan da gönüllü olarak çekildi.

Wi-Fi Birliği, kablosuz ağ teknolojilerinin standartlarını ve geleceğini belirleyen bir kurum. Bu kısıtlama Huawei'nin artık organizasyondaki faaliyetlere katılamayacağı anlamına geliyor.

Huawei kablosuz bağlantı özelliklerine sahip cihazlar üretmeye devam edecek, ama Wi-Fi'nin arkasındaki teknolojiyi çevreleyen standartların geliştirilmesinde söz sahibi olmayacak.