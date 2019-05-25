Huawei telefonlarda Wi-Fi kablosuz bağlantı olmayacak mı? Wi-Fi Birliği Huawei'yi geçici olarak kısıtladı!
Bu hafta Huawei için oldukça kötü geçti. ABD tarafından alınan yaptırım kararından sonra Google, Intel, Qualcomm, ARM gibi isimlerin içinde olduğu teknoloji devleri Huawei ile olan iş birliğini sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde SD Birliği, Huawei ile olan işleri askıya aldı. Şimdi ise flaş bir gelişme daha yaşandı. Wi-Fi Alliance veya Wi-Fi Birliği diyebileceğimiz, kablosuz bağlantı standartlarını belirleyen organizasyon Huawei'yi geçici olarak kısıtladı. Peki bu tam ne anlama geliyor? Huawei telefonlarda kablosuz bağlantı Wi-Fi olmayacak mı? İşte detaylar...
Nikkei'nin haberine göre Huawei, Wi-Fi Birliği tarafından kısıtlandı. Ayrıca Çinli teknoloji devi Huawei, JEDEC organizasyonundan da gönüllü olarak çekildi.
Wi-Fi Birliği, kablosuz ağ teknolojilerinin standartlarını ve geleceğini belirleyen bir kurum. Bu kısıtlama Huawei'nin artık organizasyondaki faaliyetlere katılamayacağı anlamına geliyor.
Huawei kablosuz bağlantı özelliklerine sahip cihazlar üretmeye devam edecek, ama Wi-Fi'nin arkasındaki teknolojiyi çevreleyen standartların geliştirilmesinde söz sahibi olmayacak.