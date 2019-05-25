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telefonlarda Wi-Fi kablosuz bağlantı olmayacak mı? Wi-Fi Birliği Huawei'yi geçici olarak kısıtladı!

Wİ-Fİ BİRLİĞİ HUAWEİ'Yİ GEÇİCİ OLARAK KISITLADI!
25 Mayıs 2019, Cumartesi Güncelleme : 18:21:11

Hasan Uğur Nayır

Bu hafta için oldukça kötü geçti. ABD tarafından alınan yaptırım kararından sonra , Intel, Qualcomm, ARM gibi isimlerin içinde olduğu teknoloji devleri Huawei ile olan iş birliğini sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Birliği, Huawei ile olan işleri askıya aldı. Şimdi ise flaş bir gelişme daha yaşandı. Wi-Fi Alliance veya Wi-Fi Birliği diyebileceğimiz, kablosuz bağlantı standartlarını belirleyen organizasyon Huawei'yi geçici olarak kısıtladı. Peki bu tam ne anlama geliyor? Huawei telefonlarda kablosuz bağlantı Wi-Fi olmayacak mı? İşte detaylar...

'nin haberine göre , Wi-Fi Birliği tarafından kısıtlandı. Ayrıca Çinli teknoloji devi Huawei, organizasyonundan da gönüllü olarak çekildi.

Wi-Fi Birliği, kablosuz ağ teknolojilerinin standartlarını ve geleceğini belirleyen bir kurum. Bu kısıtlama Huawei'nin artık organizasyondaki faaliyetlere katılamayacağı anlamına geliyor.

Huawei kablosuz bağlantı özelliklerine sahip cihazlar üretmeye devam edecek, ama Wi-Fi'nin arkasındaki teknolojiyi çevreleyen standartların geliştirilmesinde söz sahibi olmayacak.

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