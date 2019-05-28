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çıkarmaya hazırlanıyor!

TİKTOK AKILLI TELEFON ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR!
28 Mayıs 2019, Salı Güncelleme : 12:16:12

uygulaması özellikle genç kullanıcılar arasında bir hayli popüler durumda. Sosyal medyada birçok TikTok videosu yer alıyor, paylaşılıyor. Oldukça fazla kullanıcısı olan TikTok, Çinli 'a ait. ByteDance'ın TikTok dışında başka uygulamaları da var. Son gelişmelere göre ByteDance, kendi akıllı telefonunu piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

75 milyar dolarlık piyasa değriyle dünyanın en değerli 'startup'ı olan Çinli kendi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. The 'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre 'de de her geçen gün popülaritesi artan uygulamasının da sahibi olan ByteDance'in telefonunda, firmanın uygulamaları yüklü olarak gelecek. Pekin merkezli ByteDance'in bünyesinde TikTok'un yanında haber ve ilginç içerik platformu Toutiao, mesajlaşma uygulaması Feiliao gibi Türkiye'de çok bilinmese de 'de oldukça popüler olan uygulamalar yer alıyor. ByteDance'in 2019 başı itibarıyla tüm platformlarındaki aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyona yaklaşmış durumda.

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