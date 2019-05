75 milyar dolarlık piyasa değriyle dünyanın en değerli 'startup'ı olan Çinli ByteDance kendi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. The Financial Times'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Türkiye'de de her geçen gün popülaritesi artan TikTok uygulamasının da sahibi olan ByteDance'in telefonunda, firmanın uygulamaları yüklü olarak gelecek. Pekin merkezli ByteDance'in bünyesinde TikTok'un yanında haber ve ilginç içerik platformu Toutiao, mesajlaşma uygulaması Feiliao gibi Türkiye'de çok bilinmese de Çin'de oldukça popüler olan uygulamalar yer alıyor. ByteDance'in 2019 başı itibarıyla tüm platformlarındaki aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyona yaklaşmış durumda.