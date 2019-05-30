Yenil nesil telefonlar, özellikle de üst düzey amiral gemisi olarak nitelendirilen modellerde su ve toz direnci özelliği var. Bu telefonlar IP67 sertifikasına sahip. Üreticiler telefonlarının 1 metre suyun altında 30 dakika dayanabileceğini belirtiyor. Bu açıdan bakıldığında bu telefonların üstüne su döküldüğünde etkilenmemesi gerekiyor. Ülkemizde bu konuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN KARARI NE OLDU?

Üst düzey bir model alan tüketici, telefonunun üstüne su dökülüp arıza yapması sonucunda, cihazı yetkili servise götürdü. Bu telefonun 1 metre derinlikte 30 dakika kadar suya dayanma özelliği var, IP67 sertifikasına sahip. Servis yaptığı incelemede, ürünün su geçirmesi nedeniyle arızalandığını, ancak kullanıcı hatası olduğu için değişim veya tamirin mümkün olmadığını belirtti. Tüketiciden gelen talebin kabul edilmemesi üzerine, yaşanan bu olay mahkemeye götürüldü. İstanbul Tüketici Mahkemesi 'Cihazın ayıpsız misli ile değiştirilmesine' karar verdi.

Alınan karar neticesinde müvekkilin avukatı Avukat Eser Çömlekçioğlu, "Büyük bir firmanın ısrarla su geçirmezlik özelliği üzerinden reklam ve tanıtımlarını yaptığı bir ürünün arkasında durmaması üzerine giriştiğimiz hukuki süreçte mahkemece alınan bilirkişi raporunda 'üretim hatası nedeniyle ürünün su geçirdiği ve arızalandığı' tespit edilmiş, nihayet mahkemece de talebimiz doğrultusunda 'ürünün yenisi ile değiştirilmesine'" karar verilmiştir. Müvekkilimizin tüm iyi niyetli çabalarına rağmen talepleri reddederek tüketiciyi mağdur eden firma aleyhine ve tüketici lehine verilen bu karar emsal niteliktedir. Bu nedenle tüketicilere satış teknikleri, reklam alt yazıları ve imzalanan sözleşmeleri dikkatlice okumalarını, bunun yanı sıra markaların büyüklüğüne bakmaksızın haklı olduklarını düşündükleri her konuda adalete güvenerek haklarını aramalarını tavsiye ediyoruz." dedi.