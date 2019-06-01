Verge sitesinin (The Hill'i kaynak gösterdiği) haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Verge'e yaptığı açıklamada hesap bilgileri için gerekli alanın olduğu yeni formların dağıtılmaya başlandığını belirtti. Başvuru sahiplerinin hesap isimlerini vermesi veya kullanmadıklarını da başvuruda belirtmesi gerekiyor. Yetkililer daha sonra verilen bilgilere karşı bir görüntüleme sistemi de kullanacak. Bu sistemle bilgiler kontrol edilecek.

BÜYÜK SOSYAL MEDYA HİZMETLERİYLE BAŞLAYACAK!

Geçtiğimiz sene ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eleştirilere rağmen teklifin yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Plana göre başvuru sahiplerinin son beş yılda kullandığı sosyal medya hesapları istenecek. The Hill sitesine göre de bu sistem yalnızca bazı 'büyük' sosyal medya hizmetleriyle başlayacak, ancak daha sonra genişleyecek görünüyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, söz konusu durumu 'etkisiz ve derinden sorunlu' olarak nitelendirirken, mahremiyet ve medeni haklar temelinde de eleştirdi.