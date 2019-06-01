WhatsApp iPhone uygulamasına iki yeni özellik geldi! WhatsApp kullanıcıları bu özellikleri çok sevecek!
WhatsApp geliştirici ekibi arkasına rüzgarı aldı ve hız kesmeden yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın Android sürümünde olan bir takım yenilikleri sizlerle paylaşmıştık. Tabii ki popüler mesajlaşma uygumasının bir de iOS tarafı var. WhatsApp geliştirici ekibi iOS beta uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Söz konusu yeni yetenekler kullanıcıların oldukça faydalanacağı türden. Bu arada başka bir değişiklik daha var, WhatsApp iOS beta sürümüne iki özellik eklenirken, var olan başka bir özellik de kaldırıldı. Lafı daha fazla uzatmadan olan değişikliklere bakalım...
WhatsApp, TestFlight programı aracılığıyla iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı ve uygulama sürümünü 2.19.60.26'ya yükseltti. Güncelleme, uygulamaya iki yeni özellik getirirken bazı kullanıcıların sıklıkla kullandığı bir özelliği de kaldırıyor.
WhatsApp 2.19.60.26 ile birlikte WhatApp kullanıcıları, diğer kullanıcılarının profil fotoğraflarını cihazlarına kaydedemeyecekler. Kişisel verilerin gizliliği gereği kaldırılan bu özellik, WhatsApp kullanıcılarının fotoğraflarını istemedikleri kişilerle paylaşmasını da bir noktada engellemiş oluyor.
Bir diğer değişiklik ise toplu fotoğraf gönderimlerinde gerçekleşti. Artık herhangi bir kullanıcıdan toplu fotoğraf aldığınızda albümün içinde kaç adet fotoğraf yer aldığını ve albümün toplam dosya boyutunu görebileceksiniz. Bu özellik, mobil veri kullanarak fotoğraf paylaşan kullanıcılar için faydalı olacaktır.
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.