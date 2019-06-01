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iPhone uygulamasına iki geldi! kullanıcıları bu özellikleri çok sevecek!

geliştirici ekibi arkasına rüzgarı aldı ve hız kesmeden yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'ın sürümünde olan bir takım yenilikleri sizlerle paylaşmıştık. Tabii ki popüler mesajlaşma uygumasının bir de tarafı var. WhatsApp geliştirici ekibi iOS beta uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Söz konusu yeni yetenekler kullanıcıların oldukça faydalanacağı türden. Bu arada başka bir değişiklik daha var, WhatsApp iOS beta sürümüne iki özellik eklenirken, var olan başka bir özellik de kaldırıldı. Lafı daha fazla uzatmadan olan değişikliklere bakalım...

WhatsApp iPhone uygulamasına iki yeni özellik geldi! WhatsApp kullanıcıları bu özellikleri çok sevecek!

'ta herhangi bir yenilik tam sürüme eklenmeden önce, beta aşamasında test edilir. Bu hem hem de platformu için de geçerli. Şimdi ise 'ın iOS sürümü güncelledi.

WhatsApp iPhone uygulamasına iki yeni özellik geldi! WhatsApp kullanıcıları bu özellikleri çok sevecek!

, TestFlight programı aracılığıyla uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı ve uygulama sürümünü 2.19.60.26'ya yükseltti. Güncelleme, uygulamaya iki getirirken bazı kullanıcıların sıklıkla kullandığı bir özelliği de kaldırıyor.

WhatsApp iPhone uygulamasına iki yeni özellik geldi! WhatsApp kullanıcıları bu özellikleri çok sevecek!

2.19.60.26 ile birlikte WhatApp kullanıcıları, diğer kullanıcılarının profil fotoğraflarını cihazlarına kaydedemeyecekler. Kişisel verilerin gizliliği gereği kaldırılan bu özellik, kullanıcılarının fotoğraflarını istemedikleri kişilerle paylaşmasını da bir noktada engellemiş oluyor.

WhatsApp iPhone uygulamasına iki yeni özellik geldi! WhatsApp kullanıcıları bu özellikleri çok sevecek!

Bir diğer değişiklik ise toplu fotoğraf gönderimlerinde gerçekleşti. Artık herhangi bir kullanıcıdan toplu fotoğraf aldığınızda albümün içinde kaç adet fotoğraf yer aldığını ve albümün toplam dosya boyutunu görebileceksiniz. Bu özellik, mobil veri kullanarak fotoğraf paylaşan kullanıcılar için faydalı olacaktır.

WhatsApp iPhone uygulamasına iki yeni özellik geldi! WhatsApp kullanıcıları bu özellikleri çok sevecek!

beta sürümünde gerçekleşen son değişiklik ise ses dosyası formatı oldu. , sesli mesaj formatı olarak Opus'u kullanıyor fakat bu format çoğu uygulama tarafından desteklenmiyor. WhatsApp, Opus dosyalarını M4A (AAC codec) formatında dışarı çıkararak sorunu çözmüş durumda. (Webtekno)

WhatsApp iPhone uygulamasına iki yeni özellik geldi! WhatsApp kullanıcıları bu özellikleri çok sevecek!

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

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WhatsApp iPhone uygulamasına iki yeni özellik geldi! WhatsApp kullanıcıları bu özellikleri çok sevecek!

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'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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