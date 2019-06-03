sabah

’a eklenen bu uygulama çok konuşulacak! Sevgilinizin…

WHATSAPP’A EKLENEN BU UYGULAMA ÇOK KONUŞULACAK! SEVGİLİNİZİN…
3 Haziran 2019, Pazartesi Güncelleme : 00:08:53

Dünya üzerinde pek çok kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması yeni özellikleri ve geliştirilen ek uygulamalarıyla sürekli gündemde. Şimdi de telefonu yanında olmayanların iletişimi kesilmemesi için geliştiridiği "" çıktı. Bu uygulamanın gizlilik tehlikeleri nedir? Sevgilinize gelen mesajları nasıl okuyabilirsiniz? İşte detaylar…

Milyonlarca insan tarafından kullanılan 'ta yeni bir uygulama ortaya çıktı "" adı verilen bu uygulama yanında gizlilik açıklarını da getirdi. Bu uygulama sayesinde sevgilinize gelen mesajları da okuma şansına sahip olabiliyorsunuz. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşiyor, tüm bilgiler haberimizde…

ETİKETLER:
BİZE ULAŞIN