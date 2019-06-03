Dünya üzerinde pek çok kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni özellikleri ve geliştirilen ek uygulamalarıyla sürekli gündemde. Şimdi de telefonu yanında olmayanların iletişimi kesilmemesi için geliştiridiği "Whatsapp for Whatscan" çıktı. Bu uygulamanın gizlilik tehlikeleri nedir? Sevgilinize gelen mesajları nasıl okuyabilirsiniz? İşte detaylar…
Milyonlarca insan tarafından kullanılan Whatsapp'ta yeni bir uygulama ortaya çıktı "Whatsapp for Whatscan" adı verilen bu uygulama yanında gizlilik açıklarını da getirdi. Bu uygulama sayesinde sevgilinize gelen mesajları da okuma şansına sahip olabiliyorsunuz. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşiyor, tüm bilgiler haberimizde…
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