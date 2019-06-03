Milyonlarca insan tarafından kullanılan Whatsapp'ta yeni bir uygulama ortaya çıktı "Whatsapp for Whatscan" adı verilen bu uygulama yanında gizlilik açıklarını da getirdi. Bu uygulama sayesinde sevgilinize gelen mesajları da okuma şansına sahip olabiliyorsunuz. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşiyor, tüm bilgiler haberimizde…