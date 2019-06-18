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kripto para birimi ve dijital cüzdan Calibra’yı tanıttı

FACEBOOK KRİPTO PARA BİRİMİ LİBRA’YI TANITTI
18 Haziran 2019, Salı Güncelleme : 13:46:39

DHA

ABD'li teknoloji şirketi , kendi kripto para birimi ve dijital cüzdan Calibra'nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

The 'da geçen hafta yer alan haberde 'un Haziran ayı içinde kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı, aralarında Visa, Mastercard, Uber ve PayPal'in bulunduğu birçok şirketin desteğini aldığı belirtilmişti. Konuyla ilgili haberlerde ayrıca, söz konusu kripto para biriminin adıyla piyasaya sürüleceği ve yönetiminden sosyal medya şirketinin değil, şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun sorumlu olacağı ileri sürülmüştü.

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