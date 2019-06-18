WhatsApp'ta değişimler devam ediyor. Gencinden yaşlısına kadar milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp, son olarak yanlış fotoğraf gönderilmesinin önüne geçen yeni özellikle gündeme gelmişti. Daha önce ise yetkililer yaptığı açıklamada kuralları ihlal eden kullanıcıların tespit edilmesi durumunda için yasal işlemlere başvurulacağını bildirmişti. Son günlerde farklı konularla gündeme gelen WhatsApp için tehlike çanları çalıyor. Söz konusu tehlike Türkiye'deki kullanıcılar da dahil olmak üzere milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. İşte dünyayı ayağa kaldıran WhatsApp tehlikesi...
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ismini son haftalarda sıklıkla duyar olduk. WhatsApp'a eklenen ve test aşamasında olan yeni yetenekler dışında, kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edilmesi, başka kullanıcılara ait profil fotoğrafını kaydetme özelliğinin kaldırılması gibi gelişmeler de gündeme geldi. Bununla birlikte içinde Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler WhatsApp'taki tehdidin hedefinde yer alıyor.
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