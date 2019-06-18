Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ismini son haftalarda sıklıkla duyar olduk. WhatsApp'a eklenen ve test aşamasında olan yeni yetenekler dışında, kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edilmesi, başka kullanıcılara ait profil fotoğrafını kaydetme özelliğinin kaldırılması gibi gelişmeler de gündeme geldi. Bununla birlikte içinde Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler WhatsApp'taki tehdidin hedefinde yer alıyor.