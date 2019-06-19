Samsung, Xiaomi, Huawei, iPhone telefon fiyatları kaç lira? Bu akıllı telefonların fiyatları düştü!
Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, Sony, Oppo ve diğer birçok şirket bu sene içinde bazı yeni modellerini duyurdu ve piyasaya sundu. Bazılarını ise tanıtmaya hazırlanıyor. Mesela Samsung, üst düzey Galaxy S10 serisiyle birlikte, Galaxy A70, A50 gibi orta seviye telefonlarını resmen tanıtıp, satışa çıkardı. Ağustos ayı içinde Galaxy Note 10'un resmiyete kavuşması bekleniyor. Apple ise diğer isimlere göre senede bir kere tanıtım yapıp, yeni telefonlarını duyuruyor. Büyük ihtimalle Apple her zamanki gibi eylül ayında yeni iPhone'ları tanıtacaktır. Bununla birlikte çıkan her yeni telefon modeliyle birlikte, eski telefonların fiyatları da biraz daha düşüyor. Tüketiciler herhangi bir markanın bir önceki üst düzey telefon modelini daha uygun fiyata alabiliyor. Ayrıca şirketler kampanyalar yapıp, fiyatlarda indirime gidebiliyor. Samsung telefon fiyatları ne kadar? Huawei telefonlar kaç para? Xiaomi telefonların fiyatı nedir? iPhone fiyatları ne kadar? İşte marka marka model model indirimli telefon fiyatları...
Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, Sony, Oppo ve daha birçok markanın telefonlarında fiyat düşüşleri oldu. Yeni telefonların satışa çıkmasıyla birlikte eski telefon modellerinin fiyatlarında indirimler oldu. Ayrıca markalardan bazıları da fiyat etiketlerini biraz daha aşağı çekip, kampanyalar gerçekleştirdi. Sebep ne olursa olsun belirli bir düşüş gerçekleşti. Bakın hangi telefon ne fiyattan satılıyor?