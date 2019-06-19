Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, Sony, Oppo ve daha birçok markanın telefonlarında fiyat düşüşleri oldu. Yeni telefonların satışa çıkmasıyla birlikte eski telefon modellerinin fiyatlarında indirimler oldu. Ayrıca markalardan bazıları da fiyat etiketlerini biraz daha aşağı çekip, kampanyalar gerçekleştirdi. Sebep ne olursa olsun belirli bir düşüş gerçekleşti. Bakın hangi telefon ne fiyattan satılıyor?