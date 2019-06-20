sabah

hacklenen, çalınan hesaplar için yeni hesap kurtarma sistemini test ediyor!

INSTAGRAM YENİ HESAP KURTARMA SİSTEMİNİ TEST EDİYOR!
20 Haziran 2019, Perşembe Güncelleme : 13:42:58

SABAH İNTERNET

WhatsApp'la birlikte Facebook çatısı altında bulunan 'da milyonlarca kullanıcıyı oldukça sevindirecek bir gelişme yaşandı. Instagram, siber korsanlar tarafından hacklenen hesapların, kullanıcılar tarafından geri alınması, hesaplara tekrardan erişim için yeni kurtarma sistemini test etmeye başladı. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Çalınan Instagram hesabı nasıl geri alınır? İşte detaylar...

Hackerların hedefleri arasında hesapları da bulunuyor. Saldırganlar, kullanıcıları, Instagram kullanıcı adı ve şifrelerini girmeleri gereken kimlik avı bağlantısıyla kandırıyor. Sonrasında ise hesabı ele geçiriyor. Bunun şimdiye kadar birçok örneğini gördük.

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