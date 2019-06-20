WhatsApp'la birlikte Facebook çatısı altında bulunan Instagram'da milyonlarca kullanıcıyı oldukça sevindirecek bir gelişme yaşandı. Instagram, siber korsanlar tarafından hacklenen hesapların, kullanıcılar tarafından geri alınması, hesaplara tekrardan erişim için yeni kurtarma sistemini test etmeye başladı. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Çalınan Instagram hesabı nasıl geri alınır? İşte detaylar...
Hackerların hedefleri arasında Instagram hesapları da bulunuyor. Saldırganlar, kullanıcıları, Instagram kullanıcı adı ve şifrelerini girmeleri gereken kimlik avı bağlantısıyla kandırıyor. Sonrasında ise hesabı ele geçiriyor. Bunun şimdiye kadar birçok örneğini gördük.