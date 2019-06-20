Hackerların hedefleri arasında Instagram hesapları da bulunuyor. Saldırganlar, kullanıcıları, Instagram kullanıcı adı ve şifrelerini girmeleri gereken kimlik avı bağlantısıyla kandırıyor. Sonrasında ise hesabı ele geçiriyor. Bunun şimdiye kadar birçok örneğini gördük.