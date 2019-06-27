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Robotlar 2030’a kadar 20 milyon imalat işini insanların elinden alacak

ROBOTLAR 20 MİLYON İNSANIN İŞİNİ ELİNDEN ALACAK
27 Haziran 2019, Perşembe Güncelleme : 11:13:04

AA

'te yapılan açıklamada robotların 2030 yılına kadar milyon insanı işinden edebileceği belirtildi.

Merkezi Londra'da bulunan araştırma kuruluşu , robotların 2030 yılına kadar milyon insanın yerini alabileceğini duyurdu.

Oxford Economics'te yapılan açıklamada robotların 2030 yılına kadar küresel imalat istihdamında 20 milyon insanı işinden edebileceği, bu çalışanların hizmet sektöründe istihdamının sağlanabileceği belirtildi.

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