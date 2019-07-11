Leitschuh'un duyurusuna göre bu güvenlik açığı, Zoom isimli uygulamanın yüklü olduğu herhangi bir Mac bilgisayarın kamerasının, internet siteleri üzerinden açılmasına neden oluyor. İlk başta çok da mümkün gibi görünmese de uygulamanın Mac bilgisayarlara kurmuş olduğu web sunucusu, bu durumun gerçekleşmesine neden olabilir. Üstelik bir kullanıcı, bu uygulamayı Mac bilgisayarından kaldırsa bile bu web sunucusu, uygulamayı yeniden yükleyebilecek şekilde dizayn edilmiş durumda ve kullanıcı bu duruma müdahele edemiyor.

Jonathan Leitschuh yaptığı açıklamada, geliştirici şirkete bu güvenlik açığını düzeltmesi için 90 gün süre verdiğini, bu sürenin dolduğunu ancak şirketin güvenlik açığını kapatmadığını söyledi.