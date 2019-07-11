Dijital güvenlik son yıllarda sıkça tartışılıyor. Elbette bu tartışmaların nedeni bilgisayarların ve mobil cihazların kullanımının iyiden iyiye yaygınlaşması. Hal böyle olunca da neredeyse her geçen gün, yeni bir güvenlik açığı kamuoyu ile paylaşılıyor. Yeni duyurulan bir sıfır gün güvenlik açığı, cihazında webcam bulunan Mac kullanıcılarını doğrudan etkileyen bir sorunu işaret ediyor. Uygulamanın ismi Zoom olarak geçiyor ve kullanıcıların, video konferans yapmalarına imkan sağlıyor. Bir güvenlik araştırmacısı olan Jonathan Leitschuh ise, bu uygulamada bulunan bir güvenlik açığını duyurdu.
Leitschuh'un duyurusuna göre bu güvenlik açığı, Zoom isimli uygulamanın yüklü olduğu herhangi bir Mac bilgisayarın kamerasının, internet siteleri üzerinden açılmasına neden oluyor. İlk başta çok da mümkün gibi görünmese de uygulamanın Mac bilgisayarlara kurmuş olduğu web sunucusu, bu durumun gerçekleşmesine neden olabilir. Üstelik bir kullanıcı, bu uygulamayı Mac bilgisayarından kaldırsa bile bu web sunucusu, uygulamayı yeniden yükleyebilecek şekilde dizayn edilmiş durumda ve kullanıcı bu duruma müdahele edemiyor.
Jonathan Leitschuh yaptığı açıklamada, geliştirici şirkete bu güvenlik açığını düzeltmesi için 90 gün süre verdiğini, bu sürenin dolduğunu ancak şirketin güvenlik açığını kapatmadığını söyledi.
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