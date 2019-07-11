Tatile çıkacaklar dikkat! Tatilciler siber dolandırıcıların kıskacı altında

Yıllık izinlerin en sık kullanıldığı yaz aylarında birçok insan seyahate çıkmayı planlıyor. Ancak yazın dahi tatil yapmayan siber suçlular ise pek boş durmuyor. Yaz döneminde kullanıcılara yönelik birçok saldırının gerçekleştiğini hatırlatan siber güvenlik uzmanları, karşılaşılabilecek siber dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıyor.
Yazın gelmesiyle birlikte tatile gidecekler seyahat rotalarını, mezun olan öğrenciler ise istihdam edilmenin yollarını planlarken siber suçlular ise tüm fırsatları değerlendirmenin peşine düşüyor. Sıcak yaz günleri için her türlü planı yapan kullanıcıların, siber güvenlik konusunda sınıfta kaldığını belirten uzmanlar, yaz döneminde kullanıcıları tuzağa düşürecek siber dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıyor.
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