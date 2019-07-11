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Tatile çıkacaklar dikkat! Tatilciler siber dolandırıcıların kıskacı altında

TATİLE ÇIKACAKLAR DİKKAT!
11 Temmuz 2019, Perşembe Güncelleme : 11:55:40

DHA

Yıllık izinlerin en sık kullanıldığı yaz aylarında birçok insan seyahate çıkmayı planlıyor. Ancak yazın dahi yapmayan siber suçlular ise pek boş durmuyor. Yaz döneminde kullanıcılara yönelik birçok saldırının gerçekleştiğini hatırlatan uzmanları, karşılaşılabilecek yöntemlerine karşı uyarıyor.

Yazın gelmesiyle birlikte tatile gidecekler seyahat rotalarını, mezun olan öğrenciler ise istihdam edilmenin yollarını planlarken siber suçlular ise tüm fırsatları değerlendirmenin peşine düşüyor. Sıcak yaz günleri için her türlü planı yapan kullanıcıların, konusunda sınıfta kaldığını belirten uzmanlar, yaz döneminde kullanıcıları tuzağa düşürecek yöntemlerine karşı uyarıyor.

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