Tatile çıkacaklar dikkat! Tatilciler siber dolandırıcıların kıskacı altında

Yazın gelmesiyle birlikte tatile gidecekler seyahat rotalarını, mezun olan öğrenciler ise istihdam edilmenin yollarını planlarken siber suçlular ise tüm fırsatları değerlendirmenin peşine düşüyor. Sıcak yaz günleri için her türlü planı yapan kullanıcıların, siber güvenlik konusunda sınıfta kaldığını belirten uzmanlar, yaz döneminde kullanıcıları tuzağa düşürecek siber dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıyor.