1000 lira altı cep telefonları! İşte 1000 lira ve altında fiyata sahip akıllı telefon modelleri
Vatandaşlar ucuz, ancak performansı ve özellikleri iyi telefonları araştırıyorlar. Piyasada bu kriterlere sahip telefon seçenekleri yer alıyor. Telefon üreticilerinin üst düzey olarak tabir edilen modelleri dışında, orta ve alt segment modelleri de var. Böylece her kesime hitap edecek akıllı telefonlar sunuyorlar. Sosyal medyaya bakmak, biraz internette dolaşmak, video izlemek, müzik dinlemek, oyun oynamak gibi günlük kullanım imkanı sunan bir telefon arıyorsanız, o zaman bu liste tam size göre. İşte 1000 lira ve altı fiyatla satın alabileceğiniz telefonlar...
Üst düzey akıllı telefonlar özellik ve performans bakımından oldukça iyi olsa da, fiyat olarak herkese hitap etmiyor. Bu durumda fiyat/performans olarak adlandırdığımız telefonlar en iyi seçenek olarak devreye giriyor. Piyasada farklı markalara ait özellikleri iyi, ancak fiyatı ucuz gözden kaçan kaliteli modeller yer alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan 1000 lira altı fiyat/performans ürünü diye tabir ettiğimiz telefon modellerine bakalım.