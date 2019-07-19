Üst düzey akıllı telefonlar özellik ve performans bakımından oldukça iyi olsa da, fiyat olarak herkese hitap etmiyor. Bu durumda fiyat/performans olarak adlandırdığımız telefonlar en iyi seçenek olarak devreye giriyor. Piyasada farklı markalara ait özellikleri iyi, ancak fiyatı ucuz gözden kaçan kaliteli modeller yer alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan 1000 lira altı fiyat/performans ürünü diye tabir ettiğimiz telefon modellerine bakalım.