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Sahte yaşlandırma uygulamasına dikkat edin! Sahte uygulaması tehlike saçıyor!

SAHTE YAŞLANDIRMA UYGULAMASINA DİKKAT EDİN! SAHTE FACEAPP UYGULAMASI TEHLİKE SAÇIYOR!
20 Temmuz 2019, Cumartesi Güncelleme : 11:38:34

Siber güvenlik araştırmacıları, yüz değiştirme uygulamasının cazibesini kullanan sahte bir "Pro" sürümünü keşfettiler.

uygulamasına gösterilen ilgi, hızlı ve kolay yoldan para kazanmak isteyen dolandırıcıların ilgisini çekti. Çeşitli yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasına hem hem de iOS platformalarından ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Bu yoğun ilgiyi çeşitli şekillerde kullanmak isteyen dolandırıcılar son olarak uygulamanın sahte bir "Pro" sürümünü yayınladılar.

Dolandırıcılar bu sahte sürüm hakkında bilgi yaymak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Google'da FaceApp uygulmasının Pro sürümü şimdiden 200 bin defa aranmış durumda.

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