FaceApp uygulamasına gösterilen ilgi, hızlı ve kolay yoldan para kazanmak isteyen dolandırıcıların ilgisini çekti. Çeşitli yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasına hem Android hem de iOS platformalarından ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Bu yoğun ilgiyi çeşitli şekillerde kullanmak isteyen dolandırıcılar son olarak uygulamanın sahte bir "Pro" sürümünü yayınladılar.

Dolandırıcılar bu sahte sürüm hakkında bilgi yaymak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Google'da FaceApp uygulmasının Pro sürümü şimdiden 200 bin defa aranmış durumda.