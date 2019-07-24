Honor 9X ve 9X Pro'yu birbirinden ayıran birçok özellik bulunuyor. Pro modelinin arka tarafında 3'lü kamera kurulumuna yer verilirken normal modeli, arka tarafında 2'li kameraya ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra 9X Pro modelinde daha fazla RAM ve depolama alanı bulunuyor.

Honor 9X ve 9X Pro, 6.59 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekranla geliyor. Açılabilir ön kameraya sahip olan telefonlar, bu sayede neredeyse çerçevesiz ekran deneyimini yaşatmayı başarıyor. Ayrıca telefonların açılabilir kamerası, 16 Megapiksel ve f/2.2 diyafram açıklığını sunuyor. Ek olarak, telefonların parmak izi okuyucusu güç tuşuna entegre bir şekilde geliyor.

Honor 9X modelinde 48 Megapiksel ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameranın yanında 2 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılayıcı kameranın konumlandırıldığını görüyoruz. Honor 9X Pro modelinde ise bu kameralara ek olarak 8 Megapiksel çözünürlüğünde geniş açı kamera yer alıyor.

DİĞER ÖZELLİKLERİ NASIL?

Her iki telefon modeli de gücünü Huawei'in Kirin 810 işlemcisinden alıyor. 8 çekirdekli Kirin 810, Mali-G52 grafik birimini de beraberinde getiriyor. Ayrıca bu telefonlar kutusundan Android 9 Pie işletim sistemiyle birlikte geliştirilen EMUI 9.1 arayüzü ile çıkıyor.

Pro modeli, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı varyasyonları ile satışa sunuluyor. Honor 9X modeli ise 4/6 GB RAM ve 64/128 GB varyasyonlarını beraberinde getiriyor. Her iki modelde MicroSD kart girişi de mevcut.

Batarya tarafında ise her iki modelde de bizleri 4.000 mAh kapasiteli batarya karşılıyor. 10W hızlı şarj adaptörleri ile birlikte gelen telefonlar, Huawei'in gelişmiş hızlı şarj teknolojisini kullanmıyor.

İlk olarak 30 Temmuz'da satışa sunulacak olan Honor 9X ve Honor 9X Pro modelleri için belirlenen satış fiyatları da açıklandı. Honor 9X 205 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Honor 9X Pro modeli, 320 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. (Shiftdelete)