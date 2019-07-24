Önceki model ile benzer şekilde bilekliğin 0.95 inç büyüklüğündeki renkli OLED ekranı 120×240 piksel çözünürlük sunuyor. Bu sayede gelen metin mesajlarını bilekliğin ekranı üzerinden görüntülemek mümkün.

50 METREYE KADAR SUYA DAYANIYOR

Honor Band 4 modelinde yer alan optik kalp atış hızı monitörü yeni bileklikte kullanılmaya devam ediliyor. Ancak, Truseen 3.0 teknolojisinden 3.5 sürümüne geçiş yapılıyor. Yeni özellik ise SpO2 sensörü sayesinde kan oksijen satürasyonu ölçümü oldu. Bu sayede hipoksi gibi tehlikeli durumlardan haberdar olunabiliyor.

10 farklı sportif aktiviteyi algılayabilen ve 50 metreye kadar suya dayanıklı olan bilekliğin iki farklı modeli bulunuyor. Standart model yaklaşık 27 dolar, NFC desteğine sahip olan model ise yaklaşık 32 dolar fiyat etiketine sahip. (Shiftdelete)