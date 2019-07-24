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'yı teğet geçecek! boyutunda!

'daki Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük boyutunda bir göktaşı bugün gezegenimize yakın bir mesafeden geçecek. Asteroid, 'ya en yakın 353.600 kilometre mesafeden geçerek boşluğundaki yolculuğuna devam edecek.

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda!

Kabaca boyunda olan ve 2019 olarak adlandırılan asteroid gezegenimiz 'yı teğet geçecek.

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda!

Astronomlar, uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 353.600 kilometrelik mesafenin yakın olarak nitelendirilebileceğinin altını çiziyor.

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda!

2019 , Apollo sınıfı NEO (Near Earth Object/'ya Yakın Cisim) olarak sınıflandırıldı.

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda!

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda!

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap 'dan gelmişti.

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda!

Amerikan Havacılık ve Dairesi, 'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda!

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

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