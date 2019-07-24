Kabaca Giza Piramidi boyunda olan ve 2019 OD olarak adlandırılan asteroid gezegenimiz Dünya'yı teğet geçecek.
Dünya'yı teğet geçecek! Giza Piramidi boyutunda!
Mısır'daki Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi boyutunda bir göktaşı bugün gezegenimize yakın bir mesafeden geçecek. Asteroid, Dünya'ya en yakın 353.600 kilometre mesafeden geçerek uzay boşluğundaki yolculuğuna devam edecek.
Astronomlar, uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 353.600 kilometrelik mesafenin yakın olarak nitelendirilebileceğinin altını çiziyor.
Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?
Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.
Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.