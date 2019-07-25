INSTAGRAM'DA OTOMATİK VİDEO KAPATMA SEÇENEĞİ VAR MI?

İlk olarak Instagram'dan başlayalım. Ne yazık ki Instagram'da videoların otomatik oynatılmasını direkt kapatan bir seçenek yok, fakat mobil bağlantıda videoların ön yükleme yapmasını en azından geciktiren bir yol mevcut. Hücresel veri kullanımı seçeneğinden bunu gerçekleştirebilirsiniz.