Facebook, Instagram ve Twitter'da otomatik video oynatma nasıl kapatılır? Kapatma seçeneği nerede bulunuyor?
Facebook, Instagram ve Twitter'da otomatik video oynatma özelliği bulunuyor. Kimi kullanıcılar bu özelliği sevse de, kimileri ise memnun değil. Kullanıcıların bir kısmı Facebook, Instagram ve Twitter'daki otomatik video oynatma özelliğinin nasıl ve nereden kapatıldığını internette araştırıyor. Peki üç platformda da videoların otomatik oynatılmasını engelleyen bir seçenek var mı? Kullanıcılar Facebook, Instagram ve Twitter'da otomatik videoları nereden kapatabilir? İşte bu soruların cevaplarını rehberimizde veriyoruz...
INSTAGRAM'DA OTOMATİK VİDEO KAPATMA SEÇENEĞİ VAR MI?
İlk olarak Instagram'dan başlayalım. Ne yazık ki Instagram'da videoların otomatik oynatılmasını direkt kapatan bir seçenek yok, fakat mobil bağlantıda videoların ön yükleme yapmasını en azından geciktiren bir yol mevcut. Hücresel veri kullanımı seçeneğinden bunu gerçekleştirebilirsiniz.