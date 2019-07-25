Katlanabilir telefon kategorisinin bir numarası olmak isteyen Samsung, yeni amiral gemisinin ilk etapta belirli ülkelerde satışa sunulacağının altını çizdi. Snapdragon 855'i kullanmayı tercih eden yeni model, hangi değişiklilkler ile yenilendi?

SAMSUNG AÇIKLADI

Samsung, hatalarını ve kendisine gelen şikayetleri değerlendirerek beş ana sonuca ulaştığını duyurdu ve şunları söyledi:

— "Infinity Flex ekranının üstünde bulunan koruyucu katman, çerçevenin ötesine doğru uzatıldı. Bu katman, ekran yapısının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yüzden onu kaldırmayı düşünmüyoruz."

— "Telefonumuz, katlanabilir deneyimini koruyacak. Kendisini dış etkenlerden korumak adına kendisine ek takviyeler sağladık."

— "Menteşe alanının altını ve üstünü, yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirdik."

— "Ekranın korumasını güçlendirmek amacı ile Infinity Flex ekranının altında yer alan ek metal katmanlarını, koruma kapaklarına dahil ettik."

— "Menteşe ile katlama gövdesi arasındaki boşluğu azalttık."

Samsung, ayrıca, hem donanım hem de uygulama optimizasyonu için çalıştığını ve de fazla mesai yaptığını sözlerine ekledi. Yeni nesil telefonun Eylül ayında kullanıcılar ile birlikte olması bekleniyor. (Shiftdelete)