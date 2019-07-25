Kullandığınız telefonun radyasyon oranına dikkat! Telefonunuz ne kadar radyasyon yayıyor? İşte o liste açıklandı!

Özgül emilim oranı (SAR), bir radyo frekansı (RF) elektromanyetik alana maruz kaldığında insan vücudu tarafından radyasyonun emilme hızının bir ölçümünü ifade ediyor. Bununla birlikte, ultrason da dahil olmak üzere etrafımızda kullandığımız birçok şey doku yoluyla emilime sebep olabilir. Cihazlarda verilen oran, dokunun kütlesi başına emilen enerji olarak tanımlanır ve kilogram başına watt birimine (W / kg) sahiptir.