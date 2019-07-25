İlk olarak SAR değerinin ne olduğundan ve genel bilgilerden bahsedelim. SAR, özgül emilim oranı veya özgül soğurma oranı olarak bilinir. (İngilizce: Specific absorption rate) Bu SAR oranı radyo frekans (RF) elektromanyetik alana maruz kalındığında beden tarafından soğurulan enerji oranının bir ölçüsüdür.
Kullandığınız telefonun radyasyon oranına dikkat! Telefonunuz ne kadar radyasyon yayıyor? İşte o liste açıklandı!
Akıllı telefon alırken herkes ekranına, işlemcisine, tasarımına veya markasına bakıyor ancak herkesin göz ardı ettiği çok önemli bir özellikleri bulunuyor. O da SAR yani özgül soğurma oranı özelliğidir. Kimi akıllı telefonda yüksek ve kimisinde bu oran azdır. Ancak bizler telefonlarla bu kadar yoğun vakit geçirdiğimiz için bu değerleri asla göz ardı etmemeliyiz. Peki SAR değeri nedir? Ne işe yarar? Türkiye'de satılan telefonların SAR değeri nedir? İşte ülkemizde de satılan telefonların SAR değerleri...
AKILLI TELEFON ALIRKEN DİKKAT
Akıllı telefonlardaki bu değerin yüksek olması durumunda ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Yani akıllı telefon alırken SAR değerlerine bakmanız büyük önem taşıyor.
YASAL ÜST SINIR
Akıllı telefonların SAR değerleri ise belli bir değerin üzerinde olamaz. Bu değer ise ABD ve Avrupa'da farklılık gösteriyor. Mesela ABD'de SAR değeri 1.6, Avrupa'da ise 2.0'ın üzerinde olan akıllı telefonlar sağlığa zararlı kabul edilmektedir.
Burada iki farklı değer bulunmaktadır. Bunlar baş ve gövdedir. Baş değeri telefon ile konuşulduğu zamanki emilim oranını gösterirken, gövde değeri telefonun yanında bulundurulduğu zamanki emilim oranını gösterir.
Özgül emilim oranı (SAR), bir radyo frekansı (RF) elektromanyetik alana maruz kaldığında insan vücudu tarafından radyasyonun emilme hızının bir ölçümünü ifade ediyor. Bununla birlikte, ultrason da dahil olmak üzere etrafımızda kullandığımız birçok şey doku yoluyla emilime sebep olabilir. Cihazlarda verilen oran, dokunun kütlesi başına emilen enerji olarak tanımlanır ve kilogram başına watt birimine (W / kg) sahiptir.
SAR genellikle ya vücudun tamamında ya da küçük bir "numune" hacminde (tipik olarak 1 g ya da 10 g doku) ifade edilir. Alınan değer, daha sonra belirtilen hacim veya kütle üzerinde incelenen vücut bölümünde ölçülen maksimum seviyedir.
SAR DEĞERİ HESAPLAMA
Özgül emilim oranı yani SAR, dokudaki elektrik alanından şu şekilde hesaplanabilir:
SAR, 100 kHz ila 10 GHz arasındaki alanlara maruz kalmayı ölçebilir (radyo dalgaları olarak bilinir). Genellikle mobil telefonlardan emilen gücü ölçmek ve MRI taramasında kullanılır. Değer, RF(radyo frekansı) enerjisine maruz kalan vücudun geometrisine ve RF kaynağının tam konumu ile geometrisine bağlı olur. Bu nedenle testler, cep telefonu modellerinin her biri için ayrı ayrı yapılıyor.