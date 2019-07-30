NASA'nın (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Mars programına isim yazdırma hatıra bilet etkinliği geçtiğimiz mayıs ayında gündeme damga vurmuştu. 'Mars'a ismini gönder' projesi Türkiye'den yoğun ilgi görmüştü. Dünya genelinde yaklaşık 8 milyon insanın katıldığı kampanyada, Türkiye ismini Mars'a göndermek isteyen ülkeler sıralamasında 2,5 milyon kişi ile birinciliğini sürdürüyor. NASA 2020 yılında Mars'a rover uzay aracı gönderecek. Mars'taki Jezero Krateri'ne inmesi hedeflenen araç, beraberinde milyonlarca kişinin ismini taşıyacak. NASA 2020 Mars programına nasıl bilet alınır? Mars'a nasıl isim gönderilir? Nasıl hatıra bileti alınır? İşte detaylar...
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars'a yeni bir Rover uzay aracı gönderecek. Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars (İsmini Mars'a Gönder) adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde hazırlanan web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak.