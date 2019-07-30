CMD nedir, CMD komutları ne işe yarar, en popüler CMD komutları...

Eğer Windows işletim sistemiyle çalışan bir bilgisayar kullanıyorsanız, en azından bir kez de olsa CMD terimini duymuşsunuzdur. Peki bu terim ne anlama gelir, nasıl çalışır, hangi işlemlere olanak verir? İşte CMD nedir, CMD komutları ne işe yarar sorularının cevabı…
Windows işletim sistemi kullanan tüm bilgisayar kullanıcılarının bilgi sahibi olması gereken CMT komutları aracılığıyla bilgisayardaki tüm uygulamalara erişim sağlanabilir, bilgisayarda mevcut olan hatlar tespit edilebilir ve bu hatalar giderilebilir. Peki bunun için hangi komutlara ihtiyaç var?
CMD nedir?
Komut satırı olarak tanımlanan CMD, bir kod yazma konsoludur. Bu konsol aracılığıyla bilgisayarla alakalı tüm bilgileri erişmek mümkündür. CMD kod konsoluna erişim için iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki Windows arama CMD yazmak. Diğeri ise klavyede yer alan Windows ve R tuşlarına aynı anda bastıktan sonra açılan ekrana CMD yazmak.
CMD, Komut Satırı olarak da bilinen ve Windows işletim sistemli cihazlarda yer alan MS-Dos tabanlı bir kod yazma konsoludur. Bu alana giriş yaparak çok sayıda kod yardımıyla, çok sayıda bilgiye erişebilir, hata raporları alabilir ve ufak çapta kod ve karşılıklarını öğrenebilirsiniz.
CMD komutları ne işe yarar?
CMD komutları, bir başka tanımla kısayol olarak tanımlanabilir. Komut konsoluna yazılan bu kodlar ile işletim sistemindeki tüm verilere kolay yoldan ulaşmak mümkündür.
En çok kullanılan CMD komutları nelerdir?
- Kod: compmgmt.msc Görevi: Bilgisayar yönetimi
- Kod: timedate.cpl Görevi: Tarih ayarlama penceresi
- Kod: notepad.exe Görevi: Not defteri
- Kod: taskmgr.exe Görevi: Görev yöneticisi
- Kod: clipbrd.exe Görevi: Pano işlemcisi
- Kod: cleanmgr.exe Görevi: Disk temizleyici
- Kod: ciadv.msc Görevi: Dizin yöneticisi
- Kod: calc.exe Görevi: Hesap makinesi
- Kod: diskmgmt.msc Görevi: Disk yönetimi
- Kod: devmgmt.msc Görevi: Aygıt yöneticisi
- Kod: dfrg.msc Görevi: Disk birleştirici
- Kod: rasphone.exe Görevi: Erişim defteri
- Kod: shrpubw.exe Görevi: Network paylaşımı bilgisi
- Kod: sigverif.exe Görevi: İmza denetleyicisi
- Kod: sysedit.exe Görevi: Sistem yöneticisi
- Kod: syskey.exe Görevi: Şifre database
- Kod: sndrec32.exe Görevi: Ses kaydedicisi
- Kod: write.exe Görevi: WordPad
- Kod: wupdmgr.exe Görevi: Windows güncelleştirme penceresi
- Kod: explorer.exe Görevi: Windows gezgini
- Kod: powercfg.cpl Görevi: Güç seçenekleri
- Kod: rasphone.exe Görevi: Ağ bağlantıları
- Kod: sndvol32.exe Görevi: Ses ayarları
- Kod: appwiz.cpl Görevi: Program ekle kaldır
- Kod: access.cpl Görevi: Erişebilirlik seçenekleri
- Kod: accwiz.exe Görevi: Erişebilirlik sihirbazı
- Kod: desk.cpl Görevi: Görüntü özellikleri
- Kod: eventvwr.exe Görevi: Olay görüntüleyicisi
- Kod: freecell.exe Görevi: İskambil oyunu
- Kod: fsmgmt.msc Görevi: Paylaşılan klasörler menüsü
- Kod: hdwwiz.cpl Görevi: Donanım ekleme sihirbazı
- Kod: inetcpl.cpl Görevi: İnternet özellikleri
- Kod: intl.cpl Görevi: Bölge ve dil ayarları
- Kod: joy.cpl Görevi: Oyun kontrolleri
- Kod: magnify.exe Görevi: Büyüteç
- Kod: main.cpl Görevi: Fare özellikleri
- Kod: mmsys.cpl Görevi: Ses ayarları
- Kod: mspaint.exe Görevi: Paint programı
- Kod: ntbackup.exe Görevi: Yedekleme sihirbazı
- Kod: nusrmgr.cpl Görevi: Kullanıcı hesapları
- Kod: osk.exe Görevi: Ekran klavyesi
- Kod: spider.exe Görevi: Kağıt oyunu
- Kod: msconfig.exe Görevi: Sistem ayarları
- Kod: verifier.exe Görevi: Sürücü monitörü
- Kod: drwtsn32.exe Görevi: Sorun tanıma aracı
- Kod: dxdiag.exe Görevi: DirectX sürümü
- Kod: mplay32.exe Görevi: Media Player basit sürümü
- Kod: odbcad32.exe Görevi: Database işleme
- Kod: packager.exe Görevi: Obje paketleyiciyi
- Kod: perfmon.exe Görevi: Sistem monitörünü
- Kod: progman.exe Görevi: Masaüstü yöneticisi