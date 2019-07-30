CMD nedir, CMD komutları ne işe yarar, en popüler CMD komutları...

Windows işletim sistemi kullanan tüm bilgisayar kullanıcılarının bilgi sahibi olması gereken CMT komutları aracılığıyla bilgisayardaki tüm uygulamalara erişim sağlanabilir, bilgisayarda mevcut olan hatlar tespit edilebilir ve bu hatalar giderilebilir. Peki bunun için hangi komutlara ihtiyaç var?

CMD nedir?

Komut satırı olarak tanımlanan CMD, bir kod yazma konsoludur. Bu konsol aracılığıyla bilgisayarla alakalı tüm bilgileri erişmek mümkündür. CMD kod konsoluna erişim için iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki Windows arama CMD yazmak. Diğeri ise klavyede yer alan Windows ve R tuşlarına aynı anda bastıktan sonra açılan ekrana CMD yazmak.

CMD, Komut Satırı olarak da bilinen ve Windows işletim sistemli cihazlarda yer alan MS-Dos tabanlı bir kod yazma konsoludur. Bu alana giriş yaparak çok sayıda kod yardımıyla, çok sayıda bilgiye erişebilir, hata raporları alabilir ve ufak çapta kod ve karşılıklarını öğrenebilirsiniz.

CMD komutları ne işe yarar?

CMD komutları, bir başka tanımla kısayol olarak tanımlanabilir. Komut konsoluna yazılan bu kodlar ile işletim sistemindeki tüm verilere kolay yoldan ulaşmak mümkündür.

En çok kullanılan CMD komutları nelerdir?

Kod: compmgmt.msc Görevi: Bilgisayar yönetimi

Kod: timedate.cpl Görevi: Tarih ayarlama penceresi

Kod: notepad.exe Görevi: Not defteri

Kod: taskmgr.exe Görevi: Görev yöneticisi

Kod: clipbrd.exe Görevi: Pano işlemcisi

Kod: cleanmgr.exe Görevi: Disk temizleyici

Kod: ciadv.msc Görevi: Dizin yöneticisi

Kod: calc.exe Görevi: Hesap makinesi

Kod: diskmgmt.msc Görevi: Disk yönetimi

Kod: devmgmt.msc Görevi: Aygıt yöneticisi

Kod: dfrg.msc Görevi: Disk birleştirici

Kod: rasphone.exe Görevi: Erişim defteri

Kod: shrpubw.exe Görevi: Network paylaşımı bilgisi

Kod: sigverif.exe Görevi: İmza denetleyicisi

Kod: sysedit.exe Görevi: Sistem yöneticisi

Kod: syskey.exe Görevi: Şifre database

Kod: sndrec32.exe Görevi: Ses kaydedicisi

Kod: write.exe Görevi: WordPad

Kod: wupdmgr.exe Görevi: Windows güncelleştirme penceresi

Kod: explorer.exe Görevi: Windows gezgini

Kod: powercfg.cpl Görevi: Güç seçenekleri

Kod: rasphone.exe Görevi: Ağ bağlantıları