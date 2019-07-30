Google, Android işletim sistemiyle çok geniş bir ekosisteme hizmet ediyor. Akıllı telefonlar, televizyonlar, tabletler ve otomobiller gibi pek çok alanda bu işletim sisteminden faydalanıyor. Google'ın otomobillerin multimedya sistemlerinde kullanılan Android Auto da bunlardan bir tanesi. Android Auto, şimdi yeni bir güncelleme alıyor.

SON SÜRÜMDE NELER DEĞİŞTİ?

Google, mayıs ayında Android Auto'nun güncelleneceğini ve yepyeni bir arayüze sahip olacağını söylemişti. Bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarında Android Auto'nun yeni sürümünü haziranda kullanmaya başladıklarını söyledi ancak Google bu durumu yalanlamıştı. Reddit kullanıcılarından gelen bilgilere göre ise Android Auto'nun yeni sürümü, birçok kullanıcı tarafından kullanılmaya başlandı.

Android Auto'nun son sürümü v4.5.5928 olarak adlandırılıyor ve daha okunaklı yazı tipleri, daha koyu renkler, yeni bir gezinti çubuğu ve yeni bir bildirim merkezi gibi pek çok yeniliği içeriyor.

Ancak Android Auto, şu an tüm kullanıcılar tarafından kullanılamıyor. Bazı kullanıcılar bu sürüm güncellemesini yaptıktan sonra bağlantı sorunlarını yaşadıklarını ifade ederek güçlükle bağlantı kurduklarını söylüyorlar. Kimi kullanıcılar ise herhangi bir sorun yaşamadıklarını söylediler.

Android Auto; Google Play Store üzerinde bulunuyor ancak burada Google, açıkça bir sürüm numarası belirtmeyerek "Cihaza göre değişir" ibaresine yer veriyor. Ancak harici internet sitelerinde Android Auto'nun v.4.5.5928 sürümü bulunuyor. Ufak bir Google aramasıyla, Android Auto'nun son sürümünü edinebilirsiniz. (Webtekno)