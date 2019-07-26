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'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke etti!

'la ilgili araştırmalar hızını iyice artırdı. Kızıl gezegene yeni araçlar gönderildi, hatta ve SpaceX'in CEO'su çılgınlık yaparak, Roadster arabasını Mars'a yollamıştı. Mars'ın sırları bilimsel araştırmalarla aydınlatılmaya çalışılıyor. Diğer yandan kızıl gezegenle alakalı iddialar da devam ediyor. Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıralarda Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi. Birçok insan şaşkınlık verici görüntü hakkında yorumda bulundu. ise herhangi bir açıklama yapmadı. İşte detaylar...

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke etti!

hakkında yıllardır birçok iddia ortaya atılıyor. Son günlerde sosyal medyaya damgasını vuran bu fotoğraf ilginç tartışmalara neden oldu. Komplo teorisyenleri fotoğraftakinin uzaylı savaşçı olduğunu ileri sürdü.

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Elbette 'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!
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Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Sadece uzaylı savaşçı değil, başka bir fotoğraf daha tartışmaların odak noktasında. 'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Amerikan Havacılık ve Dairesi'nin () 'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Mars'tan gelen kareler kan dondurdu! Dünyayı şoke eden olay!

Kaşık görüntüsü büyük bir heyecana yol açarken, fotoğraflar 'de hayat olduğunu gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

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