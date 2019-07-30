Google ve Huawei arasında akıllı ev hoparlörü geliştirmek üzere bundan bir yıl önce ortaklık kurmuştu. Google Asistan ile desteklenecek olan hoparlör, ABD'deki kullanıcıların beğenisine sunulacaktı. Ancak, Huawei'nin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınmasıyla bu planlar askıya alınmış oldu. Söz konusu akıllı hoparlörün özelliği ise ortaya çıkmadı. Projenin iptal edilmesi durumunu göz önüne aldığımızda özelliklerini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz sonucunu çıkarabiliriz.

NEXUS 6P'DE İKİ ŞİRKET BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI

Google ve Huawei geçmişte Nexus 6P akıllı telefon gibi diğer ürünlerde de birlikte çalışmıştı.

İkili Huawei akıllı telefonlarını Android Auto ile uyum hale getirme konusunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

ABD şirketlerinin yeniden Huawei ile iş birliği yapmasına izin verilmesinin ardından şirketin önemli sıkıntılardan kurtulacağını söyleyebiliriz. (Shiftdelete)