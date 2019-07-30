iPhone telefonların kişiler özelliği, iOS işletim sisteminin sürekli olarak yenilenmesi rağmen temel işlevleri açısından herhangi bir değişikliğe uğramadı. iOS işletim sistemi genel olarak kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olsa da iPhone kullanıcılarının rehberlerindeki kişileri toplu olarak silmek için direkt olarak kullanabilecekleri bir özellik yok. Bunun için yapılması gereken birtakım işlemler var. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle telefonda yüklü olan iTunes uygulamasının son sürüm olması gerekiyor. Ardından iCloud kişi senkronizasyonu açık durumda olmalı ve telefonun internet bağlantısı aktif olmalı.

iPhone toplu rehber (kişi) silme işlemi nasıl yapılır?

• Bilgisayarınızdaki web tarayıcınız aracılığıyla iCloud sistemine giriş yapın.

• Sisteme giriş yapmak için tarayıcınızın adres çubuğa https://www.icloud.com/ yazarak ilgili sayfayı açmanız gerekiyor.

• ID ve şifreniz aracılığıyla iCloud sistemine giriş yapın.

• Ardından kişiler butonuna tıklayın.

• Tüm kişileri seçip klavyenizdeki delete tuşuna basın.

• Ardından bu işlemi gerçekleştirmek için emin olup olmadığınız sorulacak. Bu ekranda tarafınıza yöneltilen soruya vererek rehberinizdeki tüm kişileri silebilirsiniz.