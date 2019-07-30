413 MB boyutundaki A805FXXU2ASG7 sürüm numarasını taşıyan güncelleme, Temmuz ayı güvenlik yamalarını cihaz ile buluşturuyor. Cihazda dönen kamera mekanizması olduğu için yani aynı kamera hem ön hem arka tarafta kullanıldığı için kullanıcıların beklentisi her iki tarafın aynı özelliklere sahip olması yönünde.

GÜNCELLEMEDE BAŞKA NE GİBİ YENİLİKLER VAR?

Bu beklenti Samsung Galaxy A80'de karşılanmıyor. Yani ön ve arka kamera ile erişebildiğiniz özellikler farklılar içeriyor. Bu farkı kapatmayı planlayan Samsung yayınladığı bu güncelleme ile ön kameraya otomatik netleme işlevi kazandırıyor.

İki haftalık kullanım sırasında bazı kullanıcılar kameranın dönüşlerinde sorunlar ortaya çıkmaya başladığını belirtiyor. Bunun yanı sıra her iki kamera arasında geçiş yaptığınızda belirlediğiniz ayarları tekrar yapmanız gerekiyor.

Samsung'un ilerleyen günlerde yayınlayacağı yeni güncellemeler ile bu sorunları ortadan kaldırması bekleniyor. Özellikle kullanıcılar kamerayı ön tarafa geçirdiklerinde, arka taraf ile aynı özelliklere sahip olmak istiyorlar. (Shiftdelete)