Testin geliştiricisi Shane Frederick tarafından ilk etapta 3 bin kişi üzerinde denenen testte yer alan 3 sorunun 3'ünü de yalnızca katılımcıların yüzde 17'si doğru cevaplayabildi. Test, ilk bakışta oldukça basit gibi görünse de testin geliştiricisi Shane Frederick, testteki soruların doğru yanıtlanabilmesi için akla ilk gelen yanıtta takılı kalmamanın, detaylara inebilmenin gerektiğini söylüyor.

IQ TESTİ SORULARI

Prof. Shane Frederick tarafından hazırlanan testin soruları şu şekilde:

1. Bir tenis raketi ile bir topun toplam fiyatı 1.10 dolar. Raket toptan 1 dolar daha pahalı. Topun fiyatı ne?

2. 5 adet makine 5 dakikada 5 adet alet üretiyor. 100 adet makine 100 adet aleti kaç dakikada üretir?

3. Bir gölün yüzeyinde zambak yaprağı var ve her gün bu yaprak, bir gün önceki haline göre iki kat daha fazla alan kaplayacak şekilde büyüyor. Yaprağın gölün bütün yüzeyini kaplaması 48 gün sürüyorsa gölün yarısını kaç günde kaplar?