Sıfır olarak satın aldığınız bir telefonunun garanti kapsamında yer alıp almadığını, satın alma tarihinize bakarak öğrenebilirsiniz. Eğer satın alma tarihinizi hatırlamıyor ve ürünün faturasına ulaşamıyorsanız bu durumda Apple garanti sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde ikinci el satın aldığınız telefonun tamirat ya de değişim işlemlerinin garanti kapsamında gerçekleştirilmesini talep etmek için, öncelikle Apple garanti sorgulaması yapmanız, cihazınızı garanti kapsamı devam etmesi halinde bu amaçla yetkili bir servise götürmeniz gerekiyor.

Apple marka ürünlerin garanti sorgulaması nasıl yapılır?

Öncelikle Apple resmi web sitesi içerisinde yer alan Apple kapsamı denetleme sayfasını açın. (https://checkcoverage.apple.com/tr/tr/;jsessionid=node0kfw1l8yx7s8r17vjll8a9knhi3547150.node0)

Ardından açılan sayfadaki ilgili boşluğa donanımızın seri numarasını girin.

Ardından sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Sistem sizinle, Apple cihazınızın garanti durumu hakkında gerekli bilgileri paylaşacaktır.