Bilgisayarda ve telefonda tik işareti nasıl yapılır?

Özellikle yazı dilinde, Whatsapp, SMS gibi uygulamalar aracılığıyla mesajlaşırken ihtiyaç duyulan tik işaretini yazmak için klavyeden tek bir tuşa basmak yeterli olmuyor. Peki tik ? işareti nasıl yapılır. İşte bu sorunun cevabı…

TİK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Tik işareti yapmak için bilgisayarınızın Alt tuşuna basılı tutup ardından 0-2-5-2 tuşlarına basmak yeterli olur. Bu yöntem özellikle Excel'de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Fakat Word uygulamasında bu sembollere basıldığı zaman tik sembolü oluşmayabiliriz. Sebebi Word uygulamasında ayarların sembol kodlamalarına kapalı olmasıdır. Word'de sembol ayarlarını aktif hale getirdiğiniz takdirde bu tuş kombinasyonlarını kullanarak tik işareti yapabilirsiniz.

Tik işaretini buradan kopyalayabilirsiniz - ???