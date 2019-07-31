2019 yılı itibarıyla bir milyar kullanıcıyı aşarak oldukça geniş bir kullanıcı ağına sahip olan ve bugün, en çok kullanılan sosyal medya platformu olarak adından söz edilen Instagram’da, sürekli olarak yeni geliştirmeler yürürlüğe giriyor. En başta bir kişisel fotoğraf paylaşma uygulaması olarak kullanılan fakat zamanla kişisel hesapların yanı sıra markaların bir numaralı dijital pazarlama aracı haline gelen Instagram’ın en çok kullanılan özelliklerinden birisi de DM. Peki bu özelliği bilgisayardan kullanmak mümkün mü? Bilgisayardan Instagram DM nasıl gönderilir?
Instagram Hikayeleri özelliği ile kullanıcıların ilgisini sürekli kılmayı başaran ve çoğu kullanıcı için bir bağımlılık haline gelen Instagram en çok kullanılan özelliklerinden biri de direct message. Kullancıların birbirleri ile direkt mesajlaşmalarını sağlayan bu özelliğin bilgisayardan kullanımı mümkün mü?
Bilgisayardan Instagram DM nasıl kullanılır?
Bilgisayardan Instagram DM kullanabilmek için Windows Store'dan Instagram uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bunun haricinde tarayıcından Instagram'a girdiğinizde Dm göndermeniz mümkün değil. Eğer Microsoft işletim sistemi ile çalışan bir bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarınıza Instagram indirmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor.
- İlk olarak başlat menüsünden Microsoft Store'a giriş yapın.
- Arama çubuğuna Instagram yazarak uygulamayı bulun ve indirin.
- Instagram uygulamasını bilgisayarınıza indirdikten sonra hesap bilgilerinizle uygulamaya giriş yapın.
- Ardından Instagram DM özelliği de dahil olmak üzere telefonunuzdaki bütün özelliklere bilgisayarınızdan erişim sağlayabilirsiniz.
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