Bilgisayardan Instagram DM nasıl gönderilir?

Instagram Hikayeleri özelliği ile kullanıcıların ilgisini sürekli kılmayı başaran ve çoğu kullanıcı için bir bağımlılık haline gelen Instagram en çok kullanılan özelliklerinden biri de direct message. Kullancıların birbirleri ile direkt mesajlaşmalarını sağlayan bu özelliğin bilgisayardan kullanımı mümkün mü?

Bilgisayardan Instagram DM nasıl kullanılır?

Bilgisayardan Instagram DM kullanabilmek için Windows Store'dan Instagram uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bunun haricinde tarayıcından Instagram'a girdiğinizde Dm göndermeniz mümkün değil. Eğer Microsoft işletim sistemi ile çalışan bir bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarınıza Instagram indirmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor.

İlk olarak başlat menüsünden Microsoft Store'a giriş yapın.