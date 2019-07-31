Et @ işareti nasıl yapılır? @ işareti kopyala

Bilgisayarda ve telefonda et işareti nasıl yapılır? Et (@) işareti yapmak için hangi tuş kombinasyonlarına basmanız gerekiyor? Et (@) işareti ile ilgili merak edilen bu soruları cevaplandırıp yazının sonunda kopyalayabilmeniz için et (@) işareti paylaştık.
Özellikle e-posta yazarken gerekli olan ve e-posta adreslerinde bulunan bir işaret olan et işareti, çeşitli emoji işaretlerinin kısayollarında da kullanılıyor. Bilgisayar ve telefon klavyesinde et yazabilmek için tek bir tuşa basmak yeterli olmuyor.
Et @ işareti nasıl yapılır?
- Apple marka Macbook bilgisayarlarda @ işareti yapmak için klavyenin üst menüsünde bulunan sayılar arasında 2 tuşuna shift ile birlikte aynı anda basmak gerekiyor. Shift+2 tuş kombinasyonuna bastığınız zaman @ işaretini yapmış olursunuz.
- Windows Q klavyede @ işaretini yapmak için ise alt gr+Q tuş kombinasyonu kullanılıyor.
- Winfows F klavyede @ işaretini yapmak için ctrl+alt+F ya da alt gr+F tuş kombinasyonlarına basmak gerekiyor.
Et işaretini buradan kopyalayabilirsiniz. - @