Et @ işareti nasıl yapılır? @ işareti kopyala

Özellikle e-posta yazarken gerekli olan ve e-posta adreslerinde bulunan bir işaret olan et işareti, çeşitli emoji işaretlerinin kısayollarında da kullanılıyor. Bilgisayar ve telefon klavyesinde et yazabilmek için tek bir tuşa basmak yeterli olmuyor.

Et @ işareti nasıl yapılır?

Apple marka Macbook bilgisayarlarda @ işareti yapmak için klavyenin üst menüsünde bulunan sayılar arasında 2 tuşuna shift ile birlikte aynı anda basmak gerekiyor. Shift+2 tuş kombinasyonuna bastığınız zaman @ işaretini yapmış olursunuz.

Windows Q klavyede @ işaretini yapmak için ise alt gr+Q tuş kombinasyonu kullanılıyor.

Winfows F klavyede @ işaretini yapmak için ctrl+alt+F ya da alt gr+F tuş kombinasyonlarına basmak gerekiyor.

Et işaretini buradan kopyalayabilirsiniz. - @