Telefonunuza gönderilen SMS'leri birkaç basit işlem neticesinde engellemeniz mümkün. Peki İstenmeyen SMS engellemesi nasıl yapılır? Bu işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini, Android ve iOS işletim sistemleri için iki ayrı başlıkta ele aldık.

Android telefonlarda istenmeyen SMS'ler nasıl engellenir?

Aşağıda bir mesaj örneği yer alıyor. Anlatacağımız işlemlerde bu numara tarafından gönderilen SMS'lerin nasıl engelleneceğini aktaracağız.

Öncelikle mesajın sonunda bulunan kodu bir yere not edin.

Ardından mesajlar bölümünün üst bölümündeki ayarlar sekmesine tıklayın.

Mesajları engelle yazısını göreceksiniz.

Bu yazıya tıklayın.

İfadeleri engelle bölümüne gelerek ilk aşamada kaydettiğiniz kodu buradaki ilgili boşluğa girin.

Bu işlemden sonra bu koda sahip mesajlar tarafınıza gönderilemeyecektir.

iOS telefonlar istenmeyen SMS'ler nasıl engellenir?

iOS telefonlarda istenmeyen SMS engelleme işlemi 2 adımdan oluşuyor. Bu 2 adımı uyguladığınız takdirde istemediğiniz SMS'lerin tarafınıza gönderilmesini engelleyebilirsiniz.